Rgs للطاقة تنفذ 800 محطة شمسية خلال 9 أشهر

الطاقة الشمسية



عمر سالم



كشف محمد على، رئيس شركة RGS العاملة فى مجال الطاقة الشمسية لـ«المال»، عن أن الشركة انتهت حتى الآن من تنفيذ وتركيب أكثر من 800 محطة شمسية منذ بداية العام.



أضاف أن الشركة نفذت تلك المشروعات لصالح شركات ومصانع بقدرات صغيرة، تبدأ من 20 كيلو وات، لافتاً إلى أن إجمالى تلك القدرات يصل إلى 25 ميجاوات، وباستثمارات تتخطى 350 مليون جنيه.



أوضح أن تلك المشروعات فى عدد من المحافظات، منها قنا، والوادى الجديد، ومطروح، وأغلب محافظات الصعيد، وأغلبها ضمن مشروعات المليون ونصف فدان، لافتًا إلى أن مدة تنفيذ المحطة تتراوح بين أسبوع و4 أسابيع، والانتهاء من تشغيلهما بالكامل، وتنفيذها بنظام الخلايا «الفوتوفولتية»، التى تعمل على تحويل الطاقة الشمسة إلى كهربائية باستخدام الألواح الشمسية.



أعلن محمد شاكر، وزير الكهرباء فى ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2017 ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﺪﺭﺍﺕ 4300 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 6 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ، ستقوم وزارة الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة منها بسعر 102.8 قرش للكيلوات للطاقة ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻗﺮﺵ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، و8.4 سنت للكيلوات من المشروعات ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ، ومن ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ 7 ﺳﻨﺘﺎﺕ، وفاز بها 32 مستثمرا محليا وأجنبيا وعربيا.



كشف عن التفاوض مع عدد من أصحاب المصانع لتركيب محطات طاقة شمسية تساعدهم على تخفيض فاتورة استهلاك الكهرباء بعد ارتفاع أسعارها.



أضاف أنها تستهدف تنفيذ محطات طاقة شمسية بقدرات كبيرة لبيع الكهرباء لأصحاب المصانع والشركات بشكل مباشر، مشيرا إلى أنها تحتاج إلى مؤسسات تمويل دولية تسهم فى تدبير جزء من التكلفة.



كشف أحمد حمدى، رئيس شركة أفريقيا لخدمات الطاقة الشمسية، لـ»المال»، عن أن شركتة انتهت من تركيب وتنفيذ 4 محطات شمسية، لرى الأراضى ضمن مشروعات المليون ونصف فدان.



أشار إلى أن 4 المشروعات تُسْتَخدم لرى نحو ألف فدان ضمن مشروعات المليون ونصف المليون فدان، تم تشغيلهما، وتنفيذهما باستخدام خلايا فوتوفولتية، واستيراد الألواح من شركة صن تك الصينية، وتركيب محولات فنلندية من تصنيع شركة abb واستخدام طلمبات أوروبية.