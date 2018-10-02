«الزراعة» توافق على مساواة تجارة القطن بباقى قطاعات «الزراعى»

وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت



■ السعدنى: الوزير يدعم المطلب لحل مشكلة تسويق المحصول



الصاوى أحمد



وافق وزير الزراعة، عز الدين أبو ستيت، على طلب الجمعية العامة للقطن، بمساواة نشاط تجارة القطن، بباقى قطاعات «الزراعى»، مثل الاستثمار الحيوانى، أو الاستصلاح النباتى، وغيرها فى خطوة مبدئية، لضمه لمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى ينفذها البنك المركزى حاليا، فى خطوة من الجمعية لمعالجة أزمة تدنى أسعار بيع القطن، التى تعتبر أسعار الفائدة المرتفعة من أهم الأسباب فى تلك الأزمة.



أكد وليد السعدنى، رئيس الجمعية فى تصريح لـ«المال»، أن عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، وافق بالفعل على مطلب الجمعية ورفع المطلب للبنك المركزى للبت فيه.



يذكر أن سعر الفائدة فى النشاط الزراعى %5 بينما ترتفع فى القطاع التجارى إلى %20 فى بعض الأحيان، وأدى ذلك إلى انخفاض سعر القطن إلى 2500 جنيه فى الوجه البحرى قبل يومين.



أكد النائب عبد الفتاح سراج الدين، رئيس الجمعية العامة لاستصلاح الأراضى الزراعية لـ«المال»، أنه من الضرورى تحديد ميزانية محددة من الدولة لاستلام المحاصيل الإستراتيجية، من بينها القطن من المزارعين، مشددا على أن الدستور يلزم الحكومة باستلام القطن من المزارعين وهو ما لم يحدث.



قال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، إن الدول العظمى تقوم بدعم مزراعيها بمليارات الدولارات، وبالتالى يصل سعر القطن لمصر أرخص من المستورد، مؤكدا أن ذلك يتناقض مع أساسيات مبدأ تكافؤ الفرص فى السوق الحرة.



طالب من الحكومة أن تقدم الدعم لمزارعيها للحفاظ على تقلبات الأسعار، مشيرا إلى أن المزارع يعانى للحصول على هامش ربح بسيط، يساعد فى حماية أبناءه ورعايتهم، وأن محصول القطن يكلف أعباء مالية كبيرة، لا تساوى مجهوده خلال فترة الزراعة، مرورا بالرى، والتسميد، والوقاية، وصولا إلى الحصاد، وفى النهاية ينتظر أن يكلل هذا التعب بمردود مادى، ولو بسيط، مكافئة له على الالتزام، بزراعة محصول القطن، المستمر لفترة طويلة، بينما تحصل بعض المحاصيل الأخرى على أسعار جيدة.



قال ممدوح حمادة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاونى المركزى، إن هناك من يريد تعطيل محصول الفلاح، سواء بعلم الدولة أو غير علمها، ولا بد من تحديد آلية تسويقية، تستند إلى ما تم التصريح به، قبل بداية الموسم، والالتزام بسعر الضمان، مطالبا بتفعيل المادة 29 من الدستور، التى تلزم الحكومة بشراء المحاصيل الإستراتجيية من الفلاحين، والإعلان عن أسعار المحاصيل قبل زراعتها بوقت كاف، وإشراك الاتحاد التعاونى الزراعى فى وضع السياسية الزراعية، بالاشتراك مع وزارة الزراعة.