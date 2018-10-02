برنامج جديد لتحفيز الطيران

وزارة السياحة



■ يضمن المساواة بين العارض والمنتظم



أحمد عاشور ودعاء محمود



أعلنت وزارة السياحة بالتعاون مع الطيران المدنى، عن ضوابط برنامج تحفيز الطيران الجديد، الذى يبدأ نوفمبر المقبل، ويمتد العمل به حتى أبريل 2020، على أن يعمل به عقب انتهاء الحالى فى 31 أكتوبر الجارى.



قال بيان وزارة السياحة، إن ضوابط البرنامج الجديد تتضمن الالتزام لدى شركات الطيران، بتوجيه التحفيز لمن يتحمل معدل المخاطرة الأكبر، وعدم التمييز بين الطيران العارض والمنتظم، وتمييز المحافظات التى تأثرت معدلات السياحة الوافدة إليها فى الفترة الأخيرة، لدفع المزيد من الحركة إليها.



قررت الحكومة إعطاء حوافز إضافية عند تحقيق نمو مستدام، مرة واحدة كل 6 أشهر، مقسمة إلى شرائح تصاعدية على الرحلات المحفزة، وضع مواعيد محددة للتقدم وصرف المستحقات، بما تضمن عملية إنهاء واضحة، ومرنة، وميسرة، للصرف، وتقليل وتبسيط الإجراءات الإدارية، والورقية، التى تستلزمها عملية التحفيز.



وأكدت الوزارة أن الضوابط الجديدة جاءت بعد عقد سلسلة من الاجتماعات، بين رانيا المشاط وزيرة السياحة، والفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدنى، وفرق العمل الفنية من الوزارة وهيئة تنشيط السياحة، وسلطة الطيران المدنى والشركة المصرية للمطارات.



نظمت وزارة السياحة ورشة عمل فى مايو الماضى، مع وزارة الطيران المدنى، واتحاد الغرف السياحية، والوكلاء المحليين لمنظمى الرحلات الدوليين، وشركات الطيران، كحوار مجتمعى عن أوجه التطوير المطلوبة فى الضوابط الخاصة ببرنامج التحفيز الجديد، وصياغته، لمواسم 2018- 2020.



وقال إلهامى الزيات، رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية السابق، ورئيس شركة إيمكو للسياحة، إن بند تمييز المحافظات الأكثر تضررا، يعنى استفادة مدن الأقصر، وأسوان، وطابا، وشرم الشيخ، ومرسى علم، والغردقة، مشدداً على ضرورة التأكد من نوعية الركاب الوافدة عبر الطيران، حتى لا تمنح حوافز للطيران الوافد للعمالة المصرية.



تابع الزيات لـ”المال”، أن النص على منح الحوافز لمن يتحمل المخاطر، واستفادة شركات الطيران المنخفض من الحوافز، بدلاً من قصر التحفيز على منظمى الرحلات فقط، وبالتالى تعظيم الاستفادة لمن يتحملون المخاطر.



بشكل عام؛ طالب الزيات بضرورة مراجعة الحركة الوافدة للسوق المصرية، خلال 3 أشهر الماضية، وربطها بمنح التحفيز من عدمه قبل البدء فى البرنامج الجديد.