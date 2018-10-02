60 تشريعا جديدا على مائدة البرلمان

مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب



■ اليوم.. انطلاق أولى جلسات دور الانعقاد الرابع

■ قانون العمل والمحليات والبنوك والضرائب

العقارية والجمارك والإجراءات الجنائية أبرزها



ياسمين فواز



تنطلق اليوم أولى جلسات دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، وسط تأهب لإصدار أكثر من 60 تشريعًا نيابيًا وحكوميًا، أبرزها قانون الإجراءات الجنائية، والعمل، والإدارة المحلية، والمعاملات المالية غير النقدية، والبنوك وتعديلات قانون الضرائب العقارية، والجمارك.



وقالت الأمانة العامة لمجلس النواب إن جلسة اليوم ستشهد الإعلان عن قرار رئيـس الجمهـورية رقم (448) لسنة 2018 بدعـوة المجلـس إلى الانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادى الرابع للفصل التشريعى الأول، وتلاوة قرار رئيـس الجمهـورية رقم (350) لسنة 2018 بفض دور الانعقاد العادى الثالث للفصل التشريعى الأول، على أن يتم الإعلان أيضا عن اعتذارات الجلسة والرسائل المرسلة من الحكومة للبرلمان بمشروعات القوانين والاتفاقيات.



وأكد النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن استقرار القطاع المصرفى وتشجيع الادخار على رأس أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع، مضيفا أن هذا القطاع من أهم محاور الاستقرار الاقتصادى للدولة.

وأشار - فى تصريحاته لـ«المال» - إلى اتجاه اللجنة عقب انتخاب اللجان النوعية غدا، إلى وضع خطة عملها، والتى تتضمن استدعاء طارق عامر محافظ البنك المركزى، لمناقشته فى كيفية دعم القطاع تشريعيا، مع فتحل ملف الأزمات التى يتعرض لها، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتأثيرها على الأسواق الناشئة وتوقع الأزمات قبل حدوثها.



وأوضح أن اللجنة بصدد مناقشة محافظ المركزى فى تعديلات قانون البنوك وآليات تنفيذها، بما يضمن استقرار مصر اقتصاديا، ومتابعة برنامج الطروحات الحكومية، والاطلاع على كيفية عمل الصندوق السيادى وإستراتيجية منظومة الأمن الغذائى فى ظل تفاقم الديون لتصل إلى 2. 88 مليار دولار نهاية مارس الماضى.



وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، على رأس أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الجارى، خاصة وأنه يأتى فى إطار اتجاه الدولة إلى الأسلوب غير النقدى، بهدف تقليل معدلات الفساد، مضيفا أنه بمجرد وصول مشروع القانون إلى البرلمان ستتم مناقشته.



وأضاف لـ«المال»، أن تعديلات قانون الضريبة العقارية والجمارك على رأس اهتمامات اللجنة، مشيرا إلى أن الأول سيتم تعديله لإصلاح المنظومة الضريبية ككل، بما تشمله من تخفيف الأعباء على الصناعة والسياحة، نظرا للظروف التى يمر بها القطاعان الفترة الحالية، بحيث يتم خفض الضريبة وليس إعفائها بشكل كامل.



وكشف النائب خالد عبد العزيز، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب فى تصريحاته لـ «المال» عن خروج قانونى «التعامل مع المبانى المخالفة» و«البناء الموحد» للنور قبل نهاية العام الجارى، مؤكدا أن إقرارهما سيكون على رأس أولويات الأجندة التشريعية للمجلس خلال دور الانعقاد الجارى.



ومن المقرر أن يتضمن جدول أعمال جلسة الغد، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس، وفتح باب تقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، على أن يعقبها إجراء انتخابات اللجان النوعية الـ25 تمهيدا لبدء أعمالها، ومناقشة مشروعات القوانين المحالة إليها.