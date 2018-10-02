«المال» تنشر ضوابط «الرقابة المالية» لتسجيل المتدربين بقطاع التأمين





مروة عبد النبى

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الأسبوع الماضى، ضوابط قيد المتدربين على أعمال الوساطة بشركات التأمين وشركات الوساطة التأمينية، تتضمن 6 مواد اشتلمت على شكل القيد ومتطلباته والمؤهلات اللازمة للتدرب، من أجل سوق تأمين تضم وسطاء متخصصين، وعلى أعلى مستوى من الحرفية والالتزام تجاه كل الأطراف المتعاملة.وكشف المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن اشتراطات القيد تشمل حصول المتدرب على مؤهل عال أو فوق متوسط تخصص تأمين، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية فى جريمة تمس الأمانة أو الشرف، مالم يكن قد رد إليه اعتباره، فضلا عن ضرورة ألا يكون قد فصل من عمله بقرار تأديبى نهائى أو صدر ضده قرار بشطب اسمه من سجل المهن التى تنظمها القوانين واللوائح لأمور تمس الأمانة أو الشرف مالم يمض على صدور الحكم أو القرار 3 أعوام على الأقل.وأشار إلى أن إجراءات القيد بالهيئة تلزم شركات التأمين أو شركة الوساطة خلال أسبوع من تاريخ التعاقد مع المتدرب تقديم طلب لقيده فى الهيئة على النموذج المخصص لذلك، مرفقا به المستندات التى تثبت استيفائه للشروط، وقيام الإدارة المركزية لقيد المهنيين فى التأمين بالهيئة، بإمساك سجل خاص بالمتدربين على أعمال الوساطة فى التأمين وإعادة التأمين.وأضاف أن القرار رصد 11 شرطا يتوجب على الشركات مراعاتها، ومنها إبرام عقد تدريب ينظم الحقوق والالتزامات بين الطرفين، وبما يتوافق مع أحكام القانون رقم 10 لسنة 81 ولائحته الصادرة من الهيئة لتنظيم ممارسة نشاط الوساطة فى التأمين.واشتمل القرار على ألا تزيد مدة التدريب عن عام، ولايجوز تجديدها فى الشركة ذاتها، وتلتزم بعدها الشركة بمنحه إفادة باجتيازه فترة التدريب بنجاح، بالإضافة إلى استحقاق المتدرب مزايا مالية ومكافآت عن العمليات التى يجلبها لشركة التأمين وإعادة التأمين أو شركة الوساطة التى يتدرب فيها، يحددها العقد المبرم بينهما أو لائحة الشركة الداخلية.واشترط القيد ضرورة مباشرة المتدربين أعمالهم تحت إشراف وسيط تأمين مسجل فى الهيئة بالجهاز الإنتاجى بالشركة، وبحد أقصى 10 متدربين للمشرف، ويكون الأخير مسئولا مسئولية تضامنية مع المتدرب والشركة عن أعمال المتدربين التابعين له، والأخطاء التى يرتكبونها أثناء ممارستهم لأعمالهم، وأن تلتزم الشركة بوضع برنامج تدريب وتأهيل عملى ونظرى للمتدرب، مع موافاة الهيئة به.ونص قرار «الرقابة المالية» على ألا يكون قد سبق للمتدرب التعاقد مع شركة تأمين أو شركة وساطة أخرى أو الارتباط بعلاقة تدريبية بحد أقصى شركة، بخلاف الشركة السابق التدريب بها، علاوة على كتابة اسم المتدرب عن العمليات التى قام بجلبها فى طلب التأمين بجوار اسم المشرف الذى يقوم بتدريبه دون كتابة اسمه فى الوثيقة.وشدد القرار على تقديم الشركات كشف بأسماء المتدربين الحاليين ومشرفيهم خلال أسبوعين للهيئة، لقيدهم فى سجل أعدته الهيئة خصيصا لهذا الغرض، أما بالنسبة للمتدربين الجدد فيتعين على الشركة تقديم كشوف بأسمائهم وأسماء مشرفيهم خلال أسبوع بحد أقصى من تاريخ التعاقد معهم.