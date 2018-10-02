«القاهرة للاستثمار» تضخ 350 مليون جنيه لتوسعات جامعة بدر

محمد القلا 2



■ السهم يصعد %17.6 فى أول يوم تداول ويستحوذ على %35 من التعاملات

■ القلا: تخصيص 60 مليون لإنشاء مدرسة متكاملة بالمنصورة



شريف عمر وأسماء السيد



تستهدف شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية ضخ 350 مليون جنيه استثمارات خلال العام المالى الحالى، بهدف التوسع فى جامعة بدر وإضافة مزيد من الكليات، بالتزامن مع بدء تداول السهم فى البورصة.



وطرحت القاهرة للاستثمار %37.8 من رأسمالها فى البورصة بحصيلة 1.2 مليار جنيه، وتمت تغطية الطرحين العام والخاص بنحو 18 مرة، واحتفلت إدارة البورصة أمس ببدء التداول على السهم، الذى شهد ارتفاعًا بنحو %17.67 فى أول يوم تداول من 6 إلى 7 جنيهات، وبقيم تداول 325 مليون جنيه، ليستحوذ على %35 من إجمالى التعاملات.



وقال محمد القلا، العضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمار، إنها تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 350 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى، بهدف إنشاء كليات جديدة بجامعة بدر، واستكمال الأعمال الإنشائية فى عدد من المدارس الجديدة.



وأشار - فى تصريحات خاصة لـ«المال» - إلى أن الشركة بدأت أعمال حفر الأساسات لإنشاء كليتين جديدتين بداخل جامعة بدر، تمهيدًا لافتتاحهما خلال العام الحالى، ليصبح إجمالى عدد الكليات 9، مؤكدًا أنها الشركة تسعى إلى إطلاق فرع ثان لجامعة بدر، ولا تزال تدرس مختلف المناطق المتاحة لاختيار أنسبها.



وأضاف أننا نسعى إلى إنشاء 4 مدارس جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتضاف إلى 19 أخرى قائمة، إلا أن العام الحال سيشهد تركيز تام.



يشار إلى أن «القاهرة» تملك جامعة بدر على مساحة 45 فدانًا، ومدارس فى 6 محافظات، وتسعي لزيادة عددها عبر الاستحواذ على المدارس التى تواجه صعوبات مالية، أو الدخول فى مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



وأشار «القلا» إلى أن الشركة تستهدف ضخ 60 مليون جنيه لإنشاء مدرسة متكاملة فى مدينة المنصورة العام المقبل، بهدف اللحاق بالعام الدراسى الذى يليه.



وأعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ أسبوعين عن تخصيص 120 ألف متر مربع بمدينة المنصورة الجديدة، لصالح «القاهرة للاستثمار» لإقامة مدرسة متكاملة.



وأكد «القلا» أن الشركة ستعتمد على حصيلة طرح الأسهم فى البورصة بجانب السيولة المتاحة بالخزينة لتمويل توسعاتها المرتقبة فى جامعة بدر والمدارس، على أن يتم بعدها التفكير فى بدائل أخرى تشمل زيادات رءوس الأموال بالبورصة، واستغلال تواجد قوى من المستثمرين الأجانب بهيكل الملكية، أو اللجوء إلى الاقتراض البنكى واستغلال العلاقة الجيدة مع المجموعة المالية هيرمس فى مجال تدبير القروض.



وأشار «القلا» إلى أن القاهرة للاستثمار ضخت ما بين 5 إلى 10 ملايين جنيه، لإنشاء صندوق متخصص للاستثمار فى الحلول التكنولوجية المرتبطة بالتعليم، والتى يتم تطبيقها فى أسواق عالمية، مثل الصين والولايات المتحدة، على أن يتم نقل الأفكار لتطبق بداخل المدارس العاملة فى السوق المحلية، لافتًا إلى أن حجم الصندوق فى تزايد مستمر، ويدار عبر إدارة متخصصة بالشركة.



وخلال الشهور التسع الأولى من العام المالى السابق، حققت المجموعة إيرادات بقيمة 487.9 مليون جنيه، وصافى ربح وصل إلى 165.4 مليون جنيه، بينما تولت المجموعة المالية هيرمس مهام مروج طرح الشركة بالبورصة.



وتعمل القاهرة للاستثمار فى مجال إنشاء وإدارة المنشآت التعليمية وتمتلك سلاسل مدارس «فيوتشر» للغات بجانب جامعة بدر، ولديها منشآت علاجية، واستثمارات بمجال تجارة الأدوات الطبية وأجهزة المستشفيات، والخدمات البترولية.