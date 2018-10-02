«هيرمس» تغرد بصدارة الأفراد بقيمة 31.6 مليار جنيه

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تصدرت شركة هيرمس للوساطة فى الأوراق المالية ترتيب شركات السمسرة من حيث قيم تعاملات الأفراد فى التسعة شهور الأولى من العام الحالى، إذ سجلت نحو 31.646 مليار جنيه أمنت لها حصة سوقية %12.79.



وجاءت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية فى مركز الوصافة خلال التسعة شهور الأولى من 2018، بقيمة تداولات منفذة قدرها 15.919 مليار جنيه بحصة سوقية %6.43.



وفى المركز الثالث حلت شركة التجارى الدولى للسمسرة بقيمة تداولات منفذة 13.990 مليار جنيه وبحصة سوقية %5.65.



ورابعًا سجلت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية حضورها بقيمة تداولات منفذة 13.839 مليار جنيه بحصة %5.59، وخامسًا ظهرت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بتداولات منفذة قيمتها 10.833 مليار جنيه بحصة %4.38.



وفى المركز السادس، جاءت شركة «نعيم» للوساطة فى الأوراق المالية، بقيمة تداولات للمتعاملين الأفراد بلغت 8.894 مليار جنيه بحصة سوقية %3.60، تلتها شركة «عربية أونلاين» لتداول الأوراق المالية، مسجلة تداولات فردية بقيمة 8.795 مليار جنيه بحصة سوقية بلغت %3.56.



وفى المركز الثامن، جاءت شركة «سيجما» لتداول الأوراق المالية فى تعاملات الأفراد للتسعة شهور الأولى من 2018، لتسجل تداولات بقيمة 8.662 مليار جنيه بحصة سوقية %3.50.



وتاسعًا، حلت شركة «مباشر إنترناشيونال» لتداول الأوراق المالية بقيمة تداولات للأفراد بلغت 7.021 مليار جنيه بحصة %2.84، وعاشرًا ظهرت شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إذ نفذت تداولات للإفراج بقيمة 6.601 مليار جنيه بحصة سوقية %2.05.



■ استحوذت على %26.4 منها



«المجموعة المالية» تحكم سيطرتها على المؤسسات



تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية ترتيب شركات السمسرة من حيث قيم تعاملات المؤسسات فى التسعة شهور الأولى من العام، ونفذت تداولات بقيمة 56.923 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية %26.44.



وجاءت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى مركز الوصافة خلال التسعة شهور الأولى من 2018، بتداولات منفذة 37.620 مليار جنيه بحصة سوقية %17.47.



وفى المركز الثالث حلت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداولات منفذة قدرها 18.920 مليار جنيه، وبحصة سوقية %8.79.



ورابعًا سجلت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية حضورها بقيمة تداولات منفذة قدرها 18.498 مليار جنيه بحصة سوقية %8.59، وخامسًا ظهرت شركة إتش سى لتداول الأوراق المالية بتداولات منفذة قيمتها 14.459 مليار جنيه بحصة سوقية %6.72.



وفى المركز السادس جاءت شركة «فاروس» لتداول الأوراق المالية بقيمة تعاملات منفذة لصالح المؤسسات 10.832 مليار جنيه بحصة %5.03، تلتها شركة «إتش إس بى سي» بقيمة تداولات مؤسسة منفذة بلغت 8.553 مليار جنيه بحصة سوقية %3.97.



وحلت شركة «هيرمس» للوساطة المالية فى المركز الثامن، منفذة تداولات لصالح المؤسسات بقيمة 6.055 مليار جنيه لتستحوذ على حصة سوقية %2.81، وتلتها شركة العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية بقيمة تداولات 5.296 مليار جنيه بحصة سوقية %2.46.



وفى المركز العاشر جاءت شركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، بقيمة تداولات مؤسسية منفذة قدرها 4.337 مليار جنيه بحصة سوقية %2.01.



■ الأولى استحوذت على %35.6 بقيمة 38.312 مليار جنيه



نصف الأجانب من نصيب «المجموعة المالية» و«التجارى الدولى»



استحوذت شركتا المجموعة المالية للسمسرة، والتجارى الدولى للسمسرة، على %55.12 من قيمة تداولات الأجانب بالبورصة خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالى.



ونفذت «المجموعة المالية» تداولات بقيمة 38.312 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية %35.64، فيما جاءت «التجارى الدولى للسمسرة» فى مركز الوصافة، بتداولات منفذة قدرها 20.946 مليار جنيه، بحصة سوقية %19.48.



وفى المركز الثالث حلت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداولات منفذة 10.007 مليار جنيه، وحصة سوقية %9.31.



ورابعًا سجلت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، حضورها بقيمة تداولات منفذة 9.585 مليار جنيه بحصة سوقية %8.92، وخامسًا ظهرت شركة إتش إس بى سى سيكيوريتيز، بتداولات منفذة قيمتها 8.322 مليار جنيه، بحصة سوقية %7.74.



وفى المركز السادس، حلت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية، بتداولات منفذة لصالح الأجانب بقيمة 7.319 مليار جنيه، بحصة سوقية قدرها %6.81، تلتها شركة إتش سى لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداولات أجنبية 4.428 مليار جنيه، بحصة سوقية %4.12.



وجاءت شركة هيرمس للوساطة فى الأوراق المالية فى المركز الثامن، بقيمة تداولات أجنبية منفذة 2.319 مليار جنيه، بحصة سوقية %2.16، وتاسعًا حلت شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، بقيمة 1.475 مليار جنيه، بحصة سوقية %1.37.



وفى المركز العاشر، جاءت شركة برايم لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداولات أجنبية منفذة 625.297 مليون جنيه، بحصة سوقية %0.58.



■ تتقدمهما «المجموعة المالية» بـ11.613 مليار جنيه وحصة %20.25



10 شركات سمسرة تستحوذ على %86 من العرب



استحوذت 10 شركات سمسرة على نصيب الأسد من تعاملات المستثمرين العرب بالبورصة المصرية خلال التسعة شهور الأولى من عام 2018، وتقدمتهم شركة «المجموعة المالية للسمسرة» بتداولات عربية قيمتها 11.613 مليار جنيه بحصة سوقية %20.25.



وجاءت شركة هيرمس للوساطة فى الأوراق المالية فى مركز الوصافة خلال التسعة شهور الأولى من 2018، بقيمة تداولات منفذة قدرها 8.641 مليار جنيه بحصة سوقية %15.07.



وفى المركز الثالث، حلت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداولات منفذة فى تلك الفترة قدرها 6.557 مليار جنيه وبحصة سوقية %11.43.



ورابعًا سجلت شركة التجارى الدولى للسمسرة حضورها بقيمة تداولات منفذة 6.352 مليار جنيه بحصة سوقية %11.08، وخامسًا ظهرت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بتداولات منفذة قيمتها 4.046 مليار جنيه بحصة %7.06.



وحلت شركة العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية فى المركز السادس، بحصة سوقية قدرها %5.89 عبر تنفيذ تداولات لصالح العرب قيمتها 3.380 مليار جنيه.



وفى المرتبة السابعة، جاءت شركة «أرقام» لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداولات عربية منفذة 2.506 مليار جنيه بحصة سوقية %4.37، وثامنًا حلت شركة الجزيرة لتداول الأوراق المالية، عبر تنفيذها تداولات للعرب بقيمة 2.428 مليار جنيه بحصة %4.23.



وفى المركز التاسع، ظهرت شركة إتش سى لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداولات عربية 2.322 مليار جنيه بحصة سوقية %4.05، وعاشرًا جاءت شركة «نعيم» للوساطة المالية بحصة سوقية %3.01 بقيمة تداولات للعرب بلغت 1.725 مليار جنيه.



■ «التجارى الدولى» تستحوذ على %25.3 منها



40.087 مليار جنيه نصيب الـ 10 الكبار

من حيث «تداول الصفقات»



سجلت الشركات العشر الأوائل بقائمة «تداول الصفقات» نحو 40.087 مليار جنيه خلال التسعة شهور الأولى من عام 2018، فيما استحوذت شركة «التجارى الدولى للسمسرة» على %25.3 منها، مسجلة 10.117 مليار جنيه بحصة سوقية %20.89.



وفى مركز الوصافة، حلت شركة المجموعة المالية للسمسرة، بصفقات منفذة قيمتها 8.954 مليار جنيه أمنت لها حصة سوقية %18.48، وثالثًا جاءت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة صفقات منفذة قدرها 5.623 مليار جنيه بحصة سوقية %11.61.



وفى المركز الرابع، حلت شركة «إتش سي» لتداول الأوراق المالية بصفقات منفذة قيمتها 4.885 مليار جنيه بحصة سوقية قدرها %10.09، وخامسًا جاءت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة صفقات منفذة بلغت 2.820 مليار جنيه بحصة سوقية %5.82.



وسجلت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية حضورها فى المركز السادس بقيمة صفقات منفذة 2.579 مليار جنيه بحصة سوقية %5.33، وسابعًا حلت شركة مترو لإدارة الأوراق المالية بقيمة صفقات منفذة 1.632 مليار جنيه بحصة سوقية %5.33.



وجاءت شركة «العربى الأفريقى الدولي» ثامنة بقيمة صفقات منفذة 1.534 مليار جنيه بحصة سوقية %3.17، تلتها شركة سيجما لتداول الأوراق المالية بقيمة صفقات منفذة 977.499 مليون جنيه بحصة سوقية %2.02.



وفى المركز العاشر، حلت شركة نعيم للوساطة المالية بقيمة صفقات منفذة 960.352 مليون جنيه بحصة سوقية %1.98.



■ «مباشر» الوصيف بـ%7.17 و«عربية أونلاين» الثالث بـ%5.24



«بايونيرز» تتصدر بورصة النيل بقيمة 50.6 مليون جنيه



تصدرت شركة «بايونيرز» لتداول الأوراق المالية، ترتيب شركات الوساطة المالية من حيث قيمة التداول ببورصة النيل، وسجلت ما قيمته 50.6 مليون جنيه، أمنت بحصة سوقية %10.90.



وفى مركز الوصافة، جاءت شركة «مباشر إنترناشيونال» لتداول الأوراق المالية، بتداولات منفذة قيمتها 33.342 مليون جنيه مثلت حصة %7.17، تلتها شركة «عربية أونلاين» بقيمة تداولات منفذة 24.341 مليون بحصة %5.24.



وفى المركز الرابع، حلت شركة «هيرمس» لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداولات منفذة قدرها 19.994 مليون جنيه بحصة سوقية %4.30، وخامسة حلت شركة «التجارى الدولي» للسمسرة، بتنفيذ تداولات ببورصة النيل بقيمة 16.221 مليون جنيه بحصة %3.49.



وسادسة حلت شركة «سيتى تريد» لتداول الأوراق المالية، بحصة سوقية %2.72 بقيمة تداولات منفذة 12.628 مليون جنيه، ومن خلفها جاءت شركة «سيجما» لتداول الأوراق المالية بتنفيذ تداولات بقيمة 12.095 مليون جنيه بحصة سوقية %2.60.



وثامنة جاءت شركة دايناميك لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداولات منفذة 11.198 مليون جنيه بحصة سوقية 2.41%، وخلفها حلت شركة «ثمار» لتداول الأوراق المالية بحصة %2.36 عبر تنفيذ تداولات بقيمة 10.958 مليار جنيه.