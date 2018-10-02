«المجموعة المالية» تتصدر ترتيب السمسرة بفارق محدود عن «التجارى الدولى»





















قسم البورصة-1 المجموعة الماليةتصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية ترتيب شركات السمسرة من حيث قيم التعاملات المنفذة فى التسعة شهور الأولى من العام، إذ سجلت نحو 58.465 مليار جنيه أمنت لها حصة سوقية قدرها %12.6، لتحتفظ بنفس المركز فى الفترة المقارنة من 2017، والتى استطاعت خلاله تنفيذ عمليات بقيمة 60.032 مليار جنيه بحصة سوقية %13.2.وعلى مستوى ترتيب شهر سبتمبر الماضى، فقد جاءت «المجموعة المالية» فى المرتبة الأولى بقيمة تداولات منفذة 6.722 مليار جنيه بحصة سوقية %17.7.وأسهم طرح القاهرة للاستثمار بقيمة 1.2 مليار جنيه مع صفقة بيع كابل مينا لشركة المصرية للاتصالات فى تعزيز ترتيب المجموعة المالية، لتتصدر الترتيب بفارق بسيط عن تاليتها التجارى الدولى.-2 التجارى الدوليوجاءت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الوصافة خلال التسعة شهور الأولى من 2018، بقيمة تداولات منفذة 51.611 مليار جنيه، وحصة سوقية %11.2، مقارنة بالمركز الثالث فى الفترة نفسها من 2017، بتداولات منفذة قيمتها 38.785 مليار جنيه بحصة سوقية %8.5.واحتلت «التجارى الدولي» مركز الوصافة فى شهر سبتمبر الماضى بقيمة تداولات 2.897 مليار جنيه بحصة 7.6%.-3 هيرمسوفى المركز الثالث، حلت شركة هيرمس للوساطة المالية بقيمة تداولات منفذة فى تلك الفترة قدرها 37.702 مليار جنيه وبحصة سوقية %8.1، مقارنة بالمركز الثانى فى ترتيب نفس الفترة من 2017، والتى نفذت خلاله الشركة تداولات بقيمة 48.435 مليار جنيه بحصة سوقية %10.6.وعلى صعيد شهر سبتمبر الماضى، حلت «هيرمس» فى المركز السادس بتنفيذ تداولات بقيمة 2.154 مليار جنيه بحصة سوقية %5.7.4 - بلتونوسجلت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية حضورها فى المركز الرابع بقيمة تداولات منفذة 29.332 مليار جنيه بحصة سوقية %6.3، متقدمة مركزين عن ترتيبها فى التسعة شهور الأولى من 2017 الماضى، والتى سجلت فيها تداولات بقيمة 19.261 مليار جنيه بحصة سوقية %4.4.وجاءت «بلتون» فى المركز الثالث فى ترتيب شركات السمسرة لشهر سبتمبر الماضى، بتنفيذها تداولات بقيمة 2.445 مليار جنيه بحصة سوقية %6.4.وساعدت صفقة بيع كابل مينا من أوراسكوم للاستثمار إلى المصرية للاتصالات شركة بلتون على احتلال الترتيب الرابع صاعدة مركزين.-5 فاروسوحلت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية فى المركز الخامس فى ترتيب شركات الوساطة المالية للتسعة شهور الأولى من 2018، بتداولات قيمتها 24.672 مليار جنيه بحصة سوقية %5.3، لتحتفظ بذات المركز المحقق فى الفترة نفسها من العام الماضى بتنفيذها تداولات بقيمة 20.114 مليار جنيه بحصة %4.4.وعلى صعيد ترتيب شهر سبتمبر، حلت «فاروس» فى المركز الرابع بتنفيذها تداولات بقيمة 2.360 مليار جنيه بحصة %6.2.6 - أرقامقفزت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية 6 مراكز دفعة واحدة خلال تعاملات الـ9 شهور الأول من العام لتستقر فى المرتبة السادسة، مقابل الـ12 خلال الفترة المماثلة من 2017.وحصلت الشركة على حصة سوقية %4.6 بقيمة 18.4 مليار جنيه منفذة من خلال 1.9 مليار ورقة مالية عبر 283.4 ألف عملية بيع وشراء.وتقدمت الشركة فى سوق الصفقات المنفذة 3 مراكز لتحتل المركز السادس مقابل التاسع فى الفترة المماثلة، وبالمثل تقدمت مركزين فى التعاملات المنفذة من خلال الإنترنت، وتعاملات المؤسسات والعرب والأجانب.وحققت «أرقام» المركز السابع فى تعاملات شهر سبتمبر المنقضى، متقدمة 5 مراكز دفعة واحدة، ومستحوذة على حصة سوقية %5.7 بقيم تداول 2.1 مليار جنيه، منفذة من خلال 778.8 مليون ورقة مالية عبر 55.3 ألف عملية.-7 إتش سيتقدمت شركة إتش سى لتداول الأوراق المالية مركزا واحدا فى أول 9 شهور من العام لتحتل المرتبة السابعة مقابل الثامنة خلال تعاملات الفترة المقارنة.وسجلت «إتش سي» تداولات بقيمة 18.4 مليار جنيه ضمنت بها حصة سوقية %4 منفذة من خلال 2 مليار ورقة مالية تقريبا، من خلال 210.6 ألف عملية بيع وشراء.وحافظت الشركة على حصتها فى قيم الصفقات المنفذة لتستقر فى المركز الرابع بين شركات السمسرة، كما تقدمت بقوة فى سوق خارج المقصورة بنحو 13 مركزا لتحتل المركز الرابع مقابل المرتبة الـ17 فى الفترة المماثلة من 2017.وعلى صعيد التعاملات الشهرية، سجلت الشركة المركز الثالث عشر بتداولات قيمتها 727 مليون جنيه، وحصة سوقية 1.95 منفذة من خلال 120.3 مليون ورقة عبر 19 ألف عملية.-8 بايونيرزاحتلت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية المركز الثامن فاقدة مركزا واحدا خلال التعاملات منذ بداية العام بحصة سوقية %4 وتداولات بـ18.3 مليار جنيه، من خلال 5 مليارات ورقة مالية منفذة عبر 657.5 ألف عملية بيع وشراء.وشهدت التداولات تحسنا نسبيا فى قيم الصفقات المنفذة لتتقدم 10 مراكز لتستقر فى المركز 11 مقابل المركز الـ21 فى الفترة المقارنة من العام الماضى.وعلى صعيد التداولات الشهرية، تراجعت الشركة مركزين لتستقر فى المرتبة الثامنة مقابل المرتبة السادسة بتداولات قيمتها 1.3 مليار جنيه وحصة %3.5 من خلال 534 مليون ورقة مالية منفذة عبر 57.2 ألف عملية بيع وشراء.وقال عامر عبدالقادر رئيس قطاع الوساطة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إن شركته الوحيدة بين العشر الكبار التى تركز فى تعاملاتها على المستثمرين الأفراد دون المؤسسات ذات الملاءة المالية رغم ارتفاع نسبة استحواذ الأخيرة على تعاملات السوق.وأشار «عبدالقادر» إلى أن «بايونيرز» قد حافظت على ترتيبها بين الشركات بعد استبعاد الصفقات، موضحا أن شركته فى الفترة المقبلة تعمل على زيادة تعاملات المؤسسات واقتحام العرب والأجانب بصورة أكبر وذلك عبر تفعيل «ديسك الأجانب».وأوضح أن شركته تستهدف اقتحام قائمة أكبر 5 شركات سمسرة خلال الربع الحالى مع الانتعاشة المرتقبة التى تنتظرها السوق ووصول غالبية الأسهم إلى مستويات مغرية للشراء مستدلا بذلك على التقرير الصادر عن البورصة مؤخرا والذى كشف أن %40 من الأسهم المقيدة تتداول بمضاعف ربحية يتراوح بين 10 و5 مرات.ولفت إلى أن شركته تمكنت من تفعيل إدارة الكول سنتر لخدمة المتعاملين الأفراد بشكل لحظى فضلا عن الاهتمام بمركز البحوث واستقدام كوادر معروفة بالسوق، مشيرا إلى أن قاعدة المستثمرين الأفراد ارتفعت %9 خلال الفترة الأخيرة.-9 نعيمتقدمت شركة «نعيم» للوساطة فى الأوراق المالية مركزين لتستقر فى المرتبة التاسعة مقابل المرتبة الحادية عشرة، بعد أن نفذت تداولات بقيمة 13.2 مليار جنيه، من خلال حصة سوقية قدرها %2.9 عبر بيع وشراء 3.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 322.8 ألف عملية.وتحسن أداء الشركة فيما يتعلق بسوق الصفقات لتتقدم 12 مركزا دفعة واحدة خلال تعاملات التسعة شهور الأولى من العام، لتستقر فى المركز العاشر مقابل 21 فى الفترة المماثلة من 2017، كما تفوقت بشكل ملحوظ فى سوق خارج المقصورة لتستقر فى الثامن مقابل المرتبة الثلاثين فى الفترة المماثلة من العام الماضى.وفيما يتعلق بالترتيب الشهرى، قفزت «نعيم» مركزا وحيدا خلال تعاملات سبتمبر المنقضى لتستقر فى المرتبة العاشرة مقابل المركز الحادى عشر الذى حققته فى شهر أغسطس.ونفدت الشركة تداولات شهرية بقيمة 945.8 مليون جنيه، وحصة سوقية %2.5 منفذة من خلال 315.4 مليون ورقة مالية عبر 25.4 ألف عملية بيع وشراء.10 - سيجمااستقرت شركة سيجما لتداول الأوراق المالية فى المركز العاشر وهى نفس مستويات الفترة من العام الماضى وسجلت الشركة تداولات بقيمة 11.9 مليار جنيه وحصة قدرها %2.6 عبر بيع وشراء 3.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 324 ألف عملية.وجاءت الشركة فى المركز الحادى عشر خلال سبتمبر بتداولات قدرها 934.4 مليون جنيه، وحصة %2.5، من خلال بيع وشراء 321.4 مليون ورقة مالية، منفذة من خلال 31.8 ألف عملية بيع وشراء.وتقدمت «سيجما» 9 مراكز فى قيم الصفقات المنفذة خلال فترة التسعة شهور الأولى من العام لتستقر فى المرتبة التاسعة مقابل المركز الثامن عشر فى الفترة المماثلة من 2017.-11 مباشر إنترناشيونالجاءت مباشر فى المرتبة الـ11 خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى متراجعة مركزين، وسط قيم تداولات أقل، وحصة سوقية أدنى، مقارنة بالمركز التاسع فى الفترة المماثلة، وقيمة تداولات 10.5 مليار جنيه، وحصة سوقية %2.3، نظير 12 مليار جنيه تداولات، و%2.6 حصة سوقية فى الفترة المثيلة من 2017.وعلى الصعيد الشهرى جاءت مباشر فى المرتبة التاسعة بقيمة تعاملات 965 مليون جنيه، بحصة سوقية 2.5%.وقال أيمن صادق، العضو المنتدب لمباشر إنترناشيونال، إن شركته أجرت مؤخرا عمليات إعادة هيكلة على عدة أصعدة يتوقع أن يتحسن معها الترتيب بقوة الربع الأخير من العام الحالى.وأضاف: «تجرى مباشر حاليا عملية إعادة هيكلة كاملة لإدارة التحليل المالى لديها، حيث يتولى هشام الشبينى رئاستها، بجانب تسكين محللين جدد، ويتوقع أن تنتهى هذه العملية بالكامل فى وقت لاحق من الشهر الجارى.وأشار إلى قيام الشركة بإعادة هيكلة إدارة خدمة العملاء الأفراد لديها، وكذلك إدارة المؤسسات، وهو ما انعكس على ترتيبها فى هذين الفرعين خلال سبتمبر.وجاءت مباشر فى المركز السادس على صعيد تعاملات الأفراد فى سبتمبر بحصة سوقية 3.66%، وقيم تداولات 655 مليون جنيه، بينما جاءت فى المرتبة العاشرة على صعيد تعاملات المؤسسات بحصة سوقية %1.54، وقيم تعاملات 309 مليون جنيه.وكشف صادق عن استهداف «مباشر» الدخول فى شريحة العشر الكبار من خلال خطوات إعادة الهيكلة إضافة إلى التوسع جغرافيا.-12 عربية أون لاينوفى المرتبة الـ12 جاءت عربية أون لاين، متقدمة مركزا واحدة فقط، صاحبه تحسن فى التداولات والحصة السوقية خلال أول 9 أشهر من 2018، وهو نفس المركز بالفترة المماثلة من العام الماضى.وسجلت حصتها السوقية خلال الفترة المذكورة 2.1% بقيم تعاملات 9.6 مليارات جنيه، مقارنة بـ1.8% حصة سوقية بالفترة المماثلة من 2017، وقيم تعاملات 8.3 مليار.وعلى صعيد تعاملات سبتمبر جاءت عربية فى المركز الـ14 بحصة سوقية نحو 2%، وقيم تعاملات 718 مليون جنيه.-13 العربى الأفريقىوتقدمت شركة العربى الأفريقى 4 مراكز خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019، مسجلة المرتبة الـ13، بقيم تداولات 9.3 مليار جنيه، وحصة سوقية %2، مقارنة بالمركز الـ17 خلال الفترة المقابلة من العام الحالى، بحصة سوقية %1.3، وقيم تداولات 5.7 مليار جنيه.وعلى صعيد ترتيبها الشهرى، جاءت العربى الأفريقى بالمرتبة الخامسة فى سبتمبر، بحصة سوقية %6.2، وقيم تعاملات 2.3 مليار جنيه.-14 إتش إس بى سىوتقدمت «إتش إس بى سي» مركزا واحدا فقط صاحبةه تقدم لا بأس به بالحصة السوقية وقيم التعاملات، وجاءت فى المركز الـ14 خلال الأشهر التسعة من العام الحالى، مقارنة بالمركز الـ15 فى الفترة المماثلة من العام الماضى.وكانت حصة الشركة السوقية خلال الفترة من (يناير – سبتمبر 2018) %1.9، بقيم تعاملات 8.5 مليار جنيه، مقارنة بـ%1.4 حصة سوقية، وقيم تعاملات 6.6 مليار جنيه.وخلال سبتمبر الماضى جاءت «إتش إس بى سي» فى المركز الـ12، بقيم تعاملات 859 مليون جنيه، وحصة سوقية %2.3.-15 المصرية العربية «ثمار»وتراجعت «ثمار» إلى المركز الـ15، خلال أول 9 أشهر من 2018، مقارنة بالمرتبة الـ14، بالفترة المثيلة من 2017.وكان نصيب الشركة من التعاملات 6.8 مليار جنيه، بحصة سوقية %1.5، مقارنة بـ7 مليارات جنيه، بحصة سوقية %1.5 أيضا فى أول 9 أشهر من 2017.وعلى صعيد شهر سبتمبر جاءت «ثمار» فى المرتبة الـ17، بحصة سوقية %1.3 فقط، وقيم تعاملات 480 مليون جنيه.وأرجع عادل عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة ثمار تراجع مركز شركته إلى تردى أوضاع السوق بقوة مؤخرا، وعدم ضلوع شركته بدور فى تنفيذ أى صفقات تحسن من مركزها.وأشار عبدالفتاح إلى أن الطروحات الحكومية ستسهم فى تحسين أوضاع السوق ودعم التداولات وهو ما سينعكس على وضع الشركة، لافتا إلى أنه لحين تحقق ذلك تسعى شركته بقوة للحفاظ على حصتها السوقية.-16 شعاعاحتلت شركة شعاع لتداول الأوراق المالية المرتبة 16 بعد تحقيق قيم تعاملات وصلت إلى 6.642 مليار جنيه، أهلتها للسيطرة على حصة سوقية بنحو %1.4، لتنجح الشركة فى الانضمام لقائمة العشرين الكبار بعد عودتها للعمل بالسوق المصرية نهاية العام الماضى.وجاءت شعاع المركز 16 بين الشركات وفقاً لتعاملات سوق داخل المقصورة بعد تسجيل عمليات بقيمة 6.6 مليار جنيه، وحصة سوقية %1.55، وجاءت فى المرتبة 12 فى تعاملات المستثمرين الأفراد بحصة سوقية %1.66، وبقيم عمليات 4.1 مليار جنيه.وعن أداء الشركة خلال شهر سبتمبر الماضى، فقد احتلت شعاع المرتبة 16 بين شركات السمسرة، بعد تسجيل قيم عمليات بلغت 599.308 مليون جنيه، ضمنت لها حصة سوقية بنحو 1.65 من التعاملات الشهرية.-17 برايموصعدت شركة برايم لتداول الأوراق المالية مركزين لتحتل المركز 17 بين شركات السمسرة بنهاية الشهور التسعة الأولى مقابل المرتبة 19 خلال نفس الفترة من 2017، مستفيدة من تحقيق قيم تداولات وصلت إلى 6.4 مليار جنيه، وحصة سوقية %1.4.وجاءت برايم فى المرتبة 17 بين الشركات فى تعاملات سوق داخل المقصورة محققة حصة سوقية %1.4 وبقيم تداول 6.1 مليار جنيه، واحتلت المرتبة 14 فى تعاملات المستثمرين الأفراد بحصة سوقية 1.635 وبقيم تعاملات 4 مليارات جنيه.وقال محمد ماهر نائب رئيس مجلس ادارة شركة برايم القابضة، إن الشركة تسعى فى الفترة القليلة المقبلة للحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، لإضافة فرعين جديدين للسمسرة، فى منطقة مدينة نصر، بهدف زيادة عدد الأفرع إلى 4، بما يعزز القدرة على جذب مستثمرين جديد.وأكد أن الشركة مستمرة فى التركيز على مختلف فئات المستثمرين لزيادة الحصة السوقية، مشيراً إلى استعداد الشركة لإضافة أى آليات تداول جديدة كالشورت سيلينج وصانع السوق، شريطة إعلان اللائحة التنفيذية من جانب الهيئة.وعن أداء الشركة خلال شهر سبتمبر الماضى، فقد احتلت برايم المرتبة 15 بين شركات السمسرة، بعد تسجيل قيم عمليات بلغت 602.869 مليون جنيه، ضمنت لها حصة سوقية بنحو 1.6 من التعاملات الشهرية.-18 الجزيرةوتراجعت شركة الجزيرة لتداول الأوراق المالية من المركز 16 بأول 9 شهور من العام، لتحتل المركز 18 محققة قيم تداولات وصلت إلى 5.4 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بـ%1.2.ولم تظهر الجزيرة فى الترتيب الشهرى للشركات عن سبتمبر الماضى فى ظل قرار لجنة العضوية فى البورصة إيقاف الشركة عن الاستفادة من التداول بالبورصة منذ أكثر من 3 شهور.وأبدى حسين الصوالحى العضو المنتدب لشركة الجزيرة تعجبه من بقاء الشركة ضمن قائمة العشرين الكبار رغم إيقافها عن التداول منذ يوم 13 مايو الماضى بقرار من لجنة العضوية بالبورصة، بسبب انخفاض معايير الملاءة المالية.وتابع: عقدنا جمعية عمومية لمساهمى الشركة الموزعين ما بين %90 سعوديين و%10 مصريين، وتم الاتفاق على منح قرض مساند للشركة لزيادة الملاءة المالية، واستهداف العودة من جديد للتداول خلال أكتوبر الحالى.-19 كايرو كابيتالوصعدت شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز 13 مركزاً لتنتقل من المركز 32 فى الشهور التسع الأولى من 2017، لتقتنص المرتبة 19 بنهاية نفس الفترة من 2018، مستندة فى ذلك إلى تحقيق قيم تداولات وصلت إلى 7.7 مليار جنيه، وحصة سوقية %1.2.واحتلت الشركة المرتبة 19 بتعاملات المستثمرين الأفراد بحصة سوقية 1.15 وبقيم تداولات 4.6 مليار جنيه، واحتلت المركز 16 فى تعاملات المؤسسات بقيم عمليات 2.2 مليار جنيه وحصة سوقية %1.04.وعن أداء الشركة خلال شهر سبتمبر الماضى، فقد احتلت كايرو كابيتال المرتبة 21 بين شركات السمسرة، بعد تسجيل قيم عمليات بلغت 292.6 مليون جنيه، ضمنت لها حصة سوقية بنحو %0.8 من التعاملات الشهرية.-20 أسطولوارتقت شركة أسطول لتداول الأوراق المالية 9 مراكز لتحتل المركز 20 بين شركات السمسرة بنهاية أول 9 شهور من العام، محققة قيم عمليات 4.4 مليار جنيه، وحصة سوقية %1.وعن أداء الشركة خلال شهر سبتمبر الماضى، فقد احتلت «أسطول» المرتبة 25 بين شركات السمسرة، بعد تسجيل قيم عمليات 255.6 مليون جنيه، ضمنت لها حصة سوقية %0.7 من التعاملات الشهرية.لم يشهد ترتيب شركات السمسرة فى الـ9 شهور الأولى من العام الجارى مفاجات كبيرة، اذ تصدرت المجموعة المالية الترتيب، ومن بعدها التجار ى الدولى فى المركز الثانى ثم هيرميس بالترتيب الثالث.وتقدمت بلتون مركزين لتاتى فى الترتيب الرابع، وومن بعدها فاروس بالخامس، ومن اللافت للنظر هو تقدم ارقام 6 مراكز لتاتى فى الترتيب السادس، يليها اتش سى وبايونيرز ونعيم وسيجما.واستحوذ العشرين الكبار على%77.4 من قيم التداولات المنفذة خلال التسعة أشهر الاولى من العام الجارى.واما على صعيد شهر سبتمبر الماضى فقد جاء فى المقدمة شركة المجموعة المالية فى المقدمة ثم التجارى الدولى، تليها بلتون وفاروس والعربى الافريقى، وفى المركز الخامس هيرميس وارقام وبايونيرز ومباشر ثم نعيم.