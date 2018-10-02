تحديثات على تعليمات «الفاتكا الأمريكية» للبنوك والمؤسسات المالية

واشنطن

سهير محمد:



أضافت مصلحة الضرائب الأمريكية تحديثات جديدة على الإقرار الذى تقدمه المؤسسات المالية والبنوك المحلية الخاضعة لقانون الامتثال الضريبى الأمريكى «الفاتكا».



تختص الإضافات الجديدة إفصاحات بشأن مدى التزام البنوك المحلية بتطبيق المعايير، والمتطلبات التى جاءت فى الاتفاق مع مصلحة الضرائب الأمريكية، فى إطار قيامها بتقييم هذه المؤسسات المالية.



من المقرر أن يتم تطبيق التحديثات على الإقرارات الضريبية التى تقدمها هذه المؤسسات بداية من مارس المقبل.



يتضمن الإفصاح الأول ما يسمى COPA Certifications of pre-existing accounts، ويعنى مدى التزام المؤسسة المالية والبنك المحلى فى مصر، أو أى دولة أخرى وقعت على الاتفاقية، بكل الإجراءات الخاصة بالكشف عن أرصدة حسابات العملاء الخاضعين للقانون سواء الذين تزيد حساباتهم عن مليون دولار، أو من 50 ألف دولار حتى مليون دولار، أو أقل، ومدى الالتزام بالكشف عن أى عميل جديد أو حسابات جديدة تخضع لمصلحة الضرائب الأمريكية.



بينما ينص البند الثانى فى التحديثات والذى يحمل اسم periodic certifications على مدى التزام المؤسسات الخاضعة للقانون بكل الإجراءات المتفق عليها منذ بدء التطبيق وإرسال التقارير الدورية المطلوبة، منها وتتضمن الإفصاحات 13 سؤالًا موجه إلى المؤسسات المالية لكل من البندين الجديدين.



أكد مسئول بارز لدى إدارة الالتزام بأحد البنوك المحلية، أنه حال المخالفة تقوم مصلحة الضرائب الأمريكية بسحب الرخصة، من الشخص المعتمد لديها، مشيرا إلى أن هناك عقوبات أخرى، لكن لم يتم تطبيقها بعد، سواء على العملاء أو مسئولى الإفصاح فى المؤسسات.



قال إن جميع البنوك العاملة فى السوق قامت بالالتزام بما جاء فى الإفصاحات الجديدة حتى لا تتعرض لعقوبات.



تتضمن التقارير التى تقدم لمصلحة الضرائب الأمريكية فى مارس من كل عام، منذ 2016 تتضمن 3 بنود، الأول إجمالى أرصدة حسابات هؤلاء العملاء من 1 يناير إلى 31 ديسمبر من كل عام، والبند الثانى إجمالى العوائد التى أضيفت للحساب خلال العام، والبند الثالث يفيد أى إضافات دخلت الحساب خلال الفترة المحددة، والتى تتضمن إجمالى الحركات الدائنة مطروحا منها العوائد ويتم ذكرها تفصيلا، كما يتضمن التقرير اسم العميل، كما ورد فى سجلات مصلحة الضرائب الأمريكية وليس كما يظهر فى البطاقة الشخصية أو جواز السفر، والعنوان ورقم البطاقة الضريية ورقم الحساب.



يكشف التقرير عن الحركات الدائنة فقط على الحساب، ولا يتم عمل مقاصة مع الأرصدة المدينة، بمعنى أنه إذا كان العميل حصل على قرض بضمان الوديعة، أو الشهادة بقيمة %90 فإنها لا توضع فى الاعتبار، فيتم محاسبته ضريبيا على إجمالى المبلغ فى حسابه قبل الحصول على القرض.



وتشمل بيانات العملاء المقرر الإبلاغ عنها، اسم العميل وعنوانه ورقم البطاقة الضريبية ورقم الحساب والرصيد، وأى مصدر للدخل أو فوائد تتمتع بالدورية تتم من خلال البنك، كعوائد الاكتتاب فى سندات أو أسهم على سبيل المثال.



يذكر أن الخاضعين للفاتكا هم المواطنون الأمريكيون بالميلاد، أو التبنى، أو المواطن غير الأمريكى، ويحمل البطاقة الخضراء الفئة الثالثة، وهى للأشخاص الذين تواجدوا فى أمريكا واستفادوا من الخدمات التى تقدمها الحكومة الأمريكية عدد 283 يومًا خلال 3 أعوام الماضية منذ 2013، والمواطنون غير الأمريكيين أصحاب الشركات التى تعمل فى أمريكا.