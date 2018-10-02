مصر تبدأ أولى خطوات تصدير العقار بالمشاركة فى «سيتى سكيب دبى 2018»

سيتي سكيب

رسالة دبي- بدور إبراهيم



سلطت فعاليات مؤتمر سيتى سكيب جلوبال 2018، الذى انطلق فى دبى، الضوء على بعض المشروعات الكبرى التى أطلقت فى مصر فى الأعوام الماضية.



وانطلقت فعاليات المؤتمر الذى يشهد مشاركة مصر للمرة الأولى صباح الإثنين، ومنح المنظمون مصر اسم الدولة الفخرية للنسخة الحالية من المعرض، الذى يبدأ دورته اليوم الثلاثاء، وحتى 4 أكتوبر الجارى.



تشارك وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بجناح خاص ضمن مساحة العرض المصرى، يضم 18 شركة تطوير عقارى، من كبريات الشركات العاملة فى السوق، وتسلط الوزارة الضوء على المشروعات الكبرى، ومدن المجتمعات العمرانية الجديدة، والبدء فى تخطيطها وتنفيذ أعمال المرافق بها فى الأعوام الماضية والتى تمثل فرص استثمارية حقيقة لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، وإلقاء الضوء على القوانين والتحفيرات التى أعلن عنها لدفع الاستثمار.



كشفت عدد من الشركات المتواجدة بالمعرض لـ«المال» عن خططها وآمالها من المشاركة الأولى، وتوسعاتها المستقبلية فى السوق.



هشام شكرى: خطوة لتحقيق الإنجاز بملف التصدير وجذب رءوس أموال أجنبية



قال هشام شكرى، رئيس المجلس التصديرى للعقار وشركة رؤية القابضة للاستثمار العقارى، إن مشاركة مصر بمعرض سيتى سكيب دبى، يعد الانطلاقة الأولى لتحقيق إنجاز بملف تصدير العقار المصرى، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والصناديق الاستثمارية إلى السوق المصرية.



أشار شكرى على هامش مؤتمر سيتى سكيب 2018 بدبى، إلى أن تواجد الدولة يحفز المزيد من شركات الاستثمار العقارى للمشاركة بالمعارض الدولية، ودفع التنافسية بينهم لتطوير المنتج بصورة تتناسب مع احتياجات العملاء الأجانب، بما ينعكس بصورة إيجابية على القطاع ونوعية المنتجات به.أوضح أن السوق تتسم بفرص استثمارية كبرى، لا سيما فى ضوء المدن العمرانية الجديدة والمميزة، التى أطلقتها الدولة، وطبيعة السوق من حيث الاستقرار السياسى والأمنى، وجاذبية الأسعار عقب تعويم الجنيه، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت دفع القطاع السياحى مجدداً وتنامى الإإقبال على مصر من العديد من الجنسيات بما يبرز إدارك شرائح من العملاء الأجانب بالفرص الحقيقية، والاستقرار فى السوق المصرية.



لفت إلى أن التعديلات الجارى مناقشتها فى قانون منح الإقامة للأجانب مقابل امتلاك عقارات بمصر، تسهم فى جذب شريحة كبيرة من العملاء من مختلف الجنسيات.



لفت إلى أنه من الضرورى النظر للمشاركة بالفعاليات الدولية باعتبارها خطة متكاملة للترويج والدعاية للعقار المصرى، وليس لتحقيق مبيعات، وأن جذب عملاء عرب وأجانب، يتطلب تعريفهم بالسوق، وإتاحة فرص لهم وعقد مقارنات بين المزايا التنافسية للمنتج المصرى والمنتجات الأخرى.



العضو المنتدب لمدينة نصر للإسكان: نستهدف مساحات من 200 إلى 400 فدان.. وندرس الفرص فى غرب القاهرة



قال أحمد الهيتمى، العضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إن الشركة حرصت على التواجد خلال العام الحالى، بمعرض سيتى سكيب دبى 2018، الذى يشهد للمرة الأولى تواجد جناح مخصص للشركات المصرية، ووزارة الإسكان بعد أعوام من عدم المشاركة، مشيراً إلى أن الشركة حرصت على التواجد فى الفعاليات، والمعارض الدولية وطرح مشروعاتها.



أضاف فى تصريح لـ«المال»، على هامش فعاليات مؤتمر سيتى سكيب دبى 2018 أن الشركة شاركت فى الآونة الأخيرة فى العديد من المعارض الخارجية، ورصدت خلالها اهتماماً كبيراً وتفعيلا للرغبات الشرائية من العملاء المصريين، العاملين بالخارج، لا سيما بدول الخليج العربى، وارتفع حجم التحويلات إلى مصر من تلك الشريحة مؤخراً ليتخطى 24 مليار دولار.



أوضح أن الشركة تطرح مشروعين رئيسين بالمعرض، هما تاج سيتى فى قلب مدينة نصر، وسراي، بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أن المشروعين شهدا إقبالا كبيراً من العملاء المصريين العاملين بالخارج.



لفت إلى أن الشركة حرصت عبر المشورعين، على إضفاء طابع متميز لهم فعلى سبيل المثال ركزت فى مشروع تاج سيتى على البعد الثقافى وإعادة إحياء الإحساس بطابع القاهرة الخديوية، ووسط البلد، كما يتميز مشروع سراى بموقعه الفريد بالقاهرة الجديدة، وبالقرب من العاصمة الإدارية.



شدد على أن مشروعات الشركة تتسم بتحقيق معدلات مرتفعة من الإنجاز فى الأعمال الإنشائية للمشروعات، بما يتيح للعميل فرص المعاينة، والدراسة على أرض الواقع.



أضاف أن الشركة تدرس الحصول على أراض بمنطقة غرب القاهرة، او الساحل الشمالى، وتستهدف مساحات كبرى بين 200 الى 400 فدان.

لفت إلى أن الشركة لديها اهتمامات بالمشروعات والفرص الاستثمارية التى يتم طرحها من الدولة، ومشروعات الشراكة.



أشار إلى أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 5.5 مليار جنيه، نهاية العام الجارى وتعمل فى سبيل إنجاز تلك الخطة.



عمرو القاضى: سيتى إيدج تطلق المرحلة الأولى من أبراج المنصورة الجديدة



قال عمرو القاضى، الرئيس التنفيذى لشركة سيتى إيدج للتطوير العقارى، إن شركته تطلق الأسبوع الجارى، فى توقيت واحد بمصر ودبى، المرحلة الأولى من أبراج ووحدات مدينة المنصورة الجديدة، التى أطلق عليها اسم «زاهية».



أشار فى تصريح لـ«المال» على هامش مؤتمر سيتى سكيب دبى 2018، إلى أن الشركة تشارك بجزء خاص من الجناح المصرى بمعرض سيتى سكيب دبى، يختلف عن الجزء الخاص بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، لافتا إلى أن التواجد المصرى والحكومى بمعرض سيتى سكيب دبى للمرة الأولى يعد بمثابة الخطوة الرسمية للدولة، تجاه تصدير العقار، وتعريف العملاء بدول العالم بالقطاع العقارى المصرى، والفرص الاستثمارية المتاحة به حالياً، وقدرته على تحقيق أعلى عوائد استثمارية بالعالم.



لفت إلى أن الشركة تطرح مشروع المنصورة الجديدة فى مصر ودبى بأسعار واحدة، إلا أنها تمنح ميزة تنافسية حال السداد بالدولار من قبل العملاء الأجانب، وهو تثبيت سعره طوال فترة التقسيط، بمتوسط أفضل من سعر السوق الحالى.



أضاف أن المشروع يعد بمثابة نقلة حضارية للدلتا بالكامل كونه أول مدينة متكاملة الخدمات الصحية والترفيهية والتعليمية والتجارية وغيرها، وتوفر وحدات مميزة على أعلى مستوى من التشطيب، كما أن نسب الإنجاز المرتفعة بالمدينة من حيث المرافق والخدمات.



أوضح أن مشروع مدينة العلمين الجديدة حققت مبيعات حتى الآن تعادل 7.5 مليار جنيه، بما يعكس تميز ونجاح تلك المشروعات، متوقعاً أن تحقق المنصورة الجديدة مبيعات كبرى، فى ضوء اهتمام شريحة كبيرة من العملاء والمستثمرين بها.



أشار إلى أن الشركة استطاعت تحقيق نجاحات متواصلة، من حيث أعلى أرقام بيعية، خلال عامها الأول فى السوق المصرية، بما وضع مسئولية كبيرة على كاهل الشركة فى العام المقبل لمواصلة النجاح.



كانت «سيتى إيدج» وقعت مع وزارة الإسكان فى مايو الماضى، بروتوكول تعاون تتولى بموجبه إدارة الإشراف على الإنشاءات وتنفيذ العلامة التجارية والتسويق والمبيعات، وخدمة ما بعد البيع والصيانة لسبعة مشروعات جديدة فى كل من العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة.



قيادات شابة بوزارة الإسكان: بداية جذب الاستثمارات الأجنبية والترويج للمجتمعات الجديدة



باهر الشعراوى: تسليط الضوء على الحوافز الأخيرة منها منح الإقامة للأجانب

مصطفى عبد الوهاب: للمرة الأولى التسويق لمدن وليس لمنتجات



قال باهر الشعراوى، مستشار وزير الإسكان للتنمية العمرانية، إن الوزارة تتبنى منذ فترة آليات الترويج للعقار والمشروعات المصرية الكبرى بالخارج، للعمل على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وصناديق الاستثمار، ويعد معرض سيتى سكيب دبى 2018 أولى تلك الخطوات.



أشار الشعراوى فى تصريح لـ«المال» على هامش مؤتمر سيتى سكيب دبى، إلى أن المعرض يأتى ضمن سلسلة من المعارض الخارجية التى تستعد وزارة الإسكان للمشاركة بها، ضمن الاتفاقية التى وقعتها الوزارة مع شركة إنفورما المنظمة لمعرض سيتى سكيب.



لفت إلى أن المشاركة تهدف إلى تسليط الضوء على المشروعات الكبرى وحجم الاستثمارات فى القطاع العقارى، والحوافز التى أعلن عنها مؤخراً، منها منح إقامة للأجانب حال امتلاك عقارات بمصر.



أوضح أنه مكلف بالعمل ضمن المكتب الفنى لوزير الإسكان، الذى يقوم بدراسة تحديات القطاع العقارى، بالتوازى والربط مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، ويقوم بوضع الحلول للمشكلات التى يتم مناقشتها، ورفع تقارير دورية بها إلى الوزير.



يعد الشعراوى ضمن القيادات والكوادر الشبابية التى يستعين بها مصطفى مدبولى فى وزارة الإسكان، وتخرج من كلية التخطيط العمرانى، جامعة القاهرة عام 2002، ويعمل بالوزارة منذ 4 أعوام تدرج بها لعدة مناصب.



أكد مصطفى عبد الوهاب، معاون الوزير لشئون التخطيط، أن مشاركة مصر بسيتى سكيب دبى، تفيد فى خطة الترويج لمدن الجيل الرابع، عددها 14 مدينة، منها العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وللمرة الأولى تقوم وزارة الإسكان بالترويج إلى مدن ومجتمعات عمرانية فى فعاليات خارجية وليست منتجات عقارية.



أوضح أن البدء فى تخطيط تلك المدن منذ 2016، وتحقيق معدلات إنجاز مرتفعة فى حجم الأعمال بها، بمدن ظهرت على أرض الواقع مثل العلمين، والمنصورة الجديدة.



أشار إلى أنه خلال المؤتمر التطرق إلى التسويق الإلكترونى، وكيفية إمداد المدن والمجتمعات الجديدة، بخدمات الإدارة الذكية، لافتا إلى أنه يتم اتباع بعض تلك الآليات بمدن العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية، واقتراح إدخال المدن ضمن منظومة الديجيتال، التى تطبق بجميع دول العالم.



مصطفى عبد الوهاب، حاصل على بكالوريوس هندسة، جامعة القاهرة عام 2008، حصل على ماجسيتر فى 2016، ودبلومة لإدارة المشروعات من الخارج عام 2013.



«صروح» تروج 3 مشروعات بالعاصمة الإدارية



قال أحمد الطيبى، رئيس مجلس إدارة صروح للتشييد والبناء، إن الشركة تشارك فى معرض سيتى سكيب جلوبال 2018 فى دبى، 3 مشروعات بالعاصمة الإدارية، مرحلة جديدة من مشروعها “إنترادا”، والمقام على مساحة 72 فدانًا بمنطقة R-7، أمام مدينة المعارض الدولية، Capital club” الإدارى التجارى، ويقع فى منطقة البنوك أمام القصر الرئاسى مباشرة بحجم استثمارات 4 مليارات جنيه، إلى جانب طرح مول “commercial strip “خلال المعرض، الذى يقع أمام منطقة المعارض”إكسبو” وقام بتصميمة المكتب الاستشارى العالمى «35l».



أشار إلى أن الشركة حققت مبيعات جيدة بمشروعها الأول إنترادا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسوقت %25 من إجمالى المشروع، الذى طرح منذ 6 أشهر فقط، ويشتمل على 3 آلاف وحدة سكنية، بمساحات من 120 إلى 220 متر مربع، وتستغرق مدة تنفيذ المشروع 4 أعوام، ويضم 10 مراحل بيعية باستثمارات 10 مليارات جنيه.



أوضح أن وحدات المشروع تتنوع بيم الشقق والدوبلكس والبنتهاوس، وعدد من الخدمات والأنشطة الترفيهية، ويتميز المشروع بموقعة داخل العاصمة الإدارية أمام أرض المعارض “إكسبوا”، وبواجهة 1000 متر على شارع بعرض 120 م، والموازى للطريق الإقليمى الدائرى، على مقربة من المناطق الحيوية منها مقر الحكم وفندق الماسة.



أضاف أن الشركة تقدم عروضًا وخصومات خاصة لزوار المعرض من العرب، والمصريين العاملين بالإمارات.



أضاف الطيبى أن شركة صروح تسعى للترويج لمشروعاتها، بشكل مميز، يليق بالمشاركة الفعالة فى الجناح المصرى، وإسهاما فى تنشيط ودفع السوق العقارية، مع الشركات الأخرى المشاركة، وبدعم كامل من الدولة، ممثلة فى مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان.

