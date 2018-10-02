أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بمصر 2-10-2018 | ارتفاع عيار 21

أسعار الذهب



عمر سالم



ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء فى مصر 2-10-2018، جنيها فى بداية التعاملات الصباحية مقارنة بأسعار نهاية تعاملات أمس، وذلك على خلفية صعود أوقية الذهب فى البورصة العالمية.



أسعار الذهب في مصر الآن:



- أسعار الذهب عيار 21 في مصر الآن 601 جنيه.



- أسعار الذهب عيار 18 في مصر الآن 516 جنيهًا.



- أسعار الذهب عيار 24 في مصر الآن 686 جنيهًا.



- أسعار الجنيه الذهب فى مصر الآن 4810 جنيهات.