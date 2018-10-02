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الأستاذ الإمام محمد عبده عبقرى الإصلاح والتعليم (3)
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 09:51 ص
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القرية
كانت القرية المصرية ما بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بمثابة ألفاف من الظلام ببقعة من الأرض، خفيت معالمها حتى لم يعد مستطاعًا تبين موضع من موضع. فإذا ما أقترب السالك منها بدأ يرى شيئًا من النور هنا وهناك، ما بين سراج ضئيل على باب دار، أو فتيلة خافتة عند زاوية جدار، أو نار تشعل للهداية، أو موقد يضرم للخبيز والطعام.
وحفل التاريخ العام، لعدة قرون بدأت قبل الميلاد، بقصص لا تفرغ من قصة دولة طاغية، تعقبها دولة باغية، فإذا نظر القارئ إلى تاريخ القرية على انفراد، رأى شيئًا من العزة هنا ومن السخط هناك، ورأى شيئًا من الشعور بغير التسليم وراء كل تسليم !!.. ولكنها صور متفرقة متقطعة.
ولا محل للتعجب من هذه الصورة المختلفة للقرية المصرية فى تلك الفترة، فلولاها لما بقيت خصوبة التربة بعد جوائح القحط والجدب والاغتصاب والانتهاب، وعوارض الجفاف. فإذا كان هذا لم يستنفد ذخيرة الخصب فى هذه الأرض، فلا عجب أن تبقى للنفس البشرية ذخيرة من قوة الحياة إزاء غوائل الزمن.
ويرى الأستاذ العقاد أنه لم يكن فى وسع الحاكم الظالم أن يستأصل جذور الحياة فى القرية لو أراد، ولم يكن أمامه وأعوانه سوى المداراة.
وكان ملتزم الزرع والضريبة لأصحاب السلطان فى دولة المماليك أحوج ما يكون لهذه المداراة، سواء فى القرى التى يملكهـا أبناؤهـا، أم فـى القرى التى تـزرع علـى «الروك» أى على المشاع.
فالمالكون لأرضهم على قلتهم أرسخ فى بلادهم قدمًا وأعصى على الملتزم.
والزارعون فى أرض « الروك » غرباء عن الملتزم، وسبيله أن يرضى من يعرفهم وأن يحسب لهؤلاء حسابهم، لأنه أقصر يدًا من أن يقدر عليهم أجمعين.
وكان حساب موارد القطر بالقراريط.. أربعة وعشرين قيراطًا موزعة بين الأمراء والجند ومرافق الدواوين وأعمال القناطر والجسور والحيضان، ومن هذه القراريط حصة محجوزة للرؤساء المقدمين بالريف كالعلماء والمشايخ والعربان. وكانوا يسمون « بأبناء العرب » كل من لا ينتمى إلى الترك والجراكسة وأعاجم الجند.
* * *
وبقى لأبناء القرى منفذ الشكاية أو المقاومة، تمثل له الأستاذ العقاد بقصة طويلة انحاز فيها للفلاحين الشيخ عبد الله الشرقاوى كبير علماء الأزهر، فى شكواهم من أتباع محمد الألفى بك أمير المماليك، فأبلغ الشيخ شكواهم إلى كل من مراد بك وإبراهيم بك ليخاطبا الألفى بك فى هذه الشكوى ليكف أتباعه عن ظلمهم، ولما انقضى زمن بغير جدوى، جمع الشيخ الشرقاوى علماء الأزهر، فانتهوا بعد المشاورة إلى إنذار الأمراء جهرة بالمقاومة، واتفقوا على إغلاق الحوانيت، وإعلان ما نسميه الآن بالإضراب العام.
وإذ لم يسمع العلماء جوابًا شافيًا فى المجلس الذى عقد بمنزل الشيخ السادات الذى لجأوا إليه لإشراكه وإشراك أتباعه معهم فإنهم باتوا فى حرم المسجد على أن يخرجوا فى الصباح لخلع الطاعة للأمراء وإلزامهم بأحكام الشريعة.
وانتهى الأمر- فى قصة طويلة- إلى اجتماع نواب الأمة المختارين للملمات: الشيخ الشرقاوى والشيخ الامير والشيخ السادات والسيد عمر مكرم، حيث وقعوا «حجة شرعية» خلاصتها أن يدين الأمراء بقضاء المحاكم فى قضايا الحقوق، وأن تفرض الضرائب بموافقة الرعية على حسب الأحكام والشريعة، وأن يمتنع عدوان الحاكم بغير جريرة على المحكومين. وقد كتب «الموثق» هذه الحجة على الأمراء بشهادة الرعية وشهادة « الأمة » التى تأمر بالمعروف من عباده العلماء.
* * *
وقد أرخ الأستاذ الإمام محمد عبده لهذه الظاهرة الاجتماعية، ثم انتقل إلى عصر محمد على فأبدى ما فحواه أن محمد على خاف على سلطانه من أبناء البلاد، فوجه عنايته إلى رؤساء البيوت الرفيعة، واتخذ من المحافظة على الأمن سبيلاً لجمع السلاح من الأهلين، وخلع كل من توسم أنه يرفع رأسه، وأخذ يرفع الأسافل ويعليهم فى البلاد والقرى، ومحق بذلك جميع عناصر الحياة الطيبة من رأى وعزيمة واستقلال، ليصير البلاد جميعها إقطاعًا واحدًا له ولأولاده.
وأضاف الأستاذ الإمام أن محمد على حين أرسل جماعة من طلاب العلم إلى أوروبا ليتعلموا، لم يطلق لهم الحرية فى أن يبثوا فى البلاد ما استفادوه.
* * *
ومن المحقق- فيما يقول الأستاذ العقاد- أن الخطة التى نسبها الأستاذ الإمام إلى محمد على، إنما كانت إحدى خططه المرسومة لحصر الأمر كله بين يديه، وتجريد البلاد من أى قوة يمكن أن تحدثها نفسها بمقاومته أو الانتقاض على حكمه أو منازعته فى شأن من شئون الدولة.
على أن الحاكم المستبد قد يستطيع أن يستأصل الغروس النامية، ولكنه لا يستطيع ـــ مهما بلغ طغيانه- أن يستأصل الجذور الكامنة فى أعماق الأرض، ولا البذور المدفونة فى انتظار نبع يسرى إليها أو سحابة تمطر عليها.
ويظهر من سياسة الولاة بعد محمد على فيما يرى الأستاذ العقاد أن سياسة التجريد والاستئصال لم تجرد الريف من تلك العناصر التى يحسب الوالى حسابها ويشفق من عواقب إهمالها.
على أن دوافع الخير فى القرية لم تكن محصورة فى أبناء «البيوتات» الكبيرة.
فليس بالنادر أن يكون البيت الصغير دعامة للبيوتات العالية.. تعزها وتعتز بها. وقد ظهر ذلك جليًّا بأسبابه للأستاذ العقاد فيما يورد فى ترجمته لسعد زغلول.
* * *
لا شك أن العصور المتطاولة قد استنزفت من ثروة القرية.. أنفسًا وأموالاً.. وقد هبط سكان القرى بسبب الهجرة إلى المدن والفرار على غير قرار، وحين جاء عصر الإقطاع بعد الدولة الأيوبية صَفَّى الباقى إلى فريق ملازم للقرية سماهم بالقرارين، وفريق سارح بين القرى سماهم بالفرارين. ومن هنا صار تعبير « القرارى » دالاًّ على إتقان العمل والصنعة.
لقد حمل الفلاحون «القراريون» أوزار المظالم، ولكنهم احتفظوا بذخيرة العرف وشريعة الحياة من أصولها، حتى ليأنف أحدهم أن يخزى هذا القريب أو ذاك النسيب بعارٍ موروث.
وفى هذا القرار من القرية فيما يختم به الأستاذ العقاد هذا الفصل نشأ فى القرن التاسع عشر رفاعة الطهطاوى، وعلى مبارك، وعبد الله فكرى، وحسن الطويل، وأحمد عرابى، ومحمد عبده... وكل هؤلاء بعثت بهم القرية إلى الجامع الأزهر، وبعث بهم الأزهر إلى ميدان الكفاح والإصلاح.
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