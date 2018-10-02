تباطؤ وتيرة صعود الاحتياطى الأجنبى فى «المركزى»

مصادر: سداد التزامات دولية وتراجع الاقتراض وراء النمو الضعيف



كشفت بيانات البنك المركزى، عن هبوط معدل الزيادة فى الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية خلال الإثنى عشر شهرًا الماضية بأكثر من %57 على أساس سنوى.

وأرجع خبراء انخفاض معدل الزيادة فى الاحتياطى إلى قيام «المركزى» بسداد التزامات على الدولة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أن توقيع قرض الصندوق فى نوفمبر 2016 كان من ضمن شروطه توفير تمويلات خارجية بأكثر من 10 مليارات دولار، ساهمت فى دعم الاحتياطى فى هذا التوقيت.



وفى تصريحات خلال أغسطس الماضى، لوزير المالية، محمد معيط، أوضح أن مصر ملتزمة بسداد التزاماتها الخارجية، وخلال العام الماضى تم سداد أكثر من 20 مليار دولار.



وأشار الخبراء إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد زيادات أخرى فى الاحتياطى مع طرح سندات دولية جديدة من قبل «المالية» والحصول على الشرائح المتبقية من قبل صندوق النقد الدولى، بالإضافة إلى تحسن موارد الدولة الذاتية.



وحقق الاحتياطى من العملات الأجنبية زيادة طفيفة خلال أغسطس الماضى ليصل إلى 44.419 مليار دولار، مقابل 44.315 مليار دولار بنهاية يوليو بارتفاع 104 ملايين دولار.



وخلال الإثنى عشر شهرا الأخيرة حقق الاحتياطى زيادة بقيمة 8.3 مليار دولار ليسجل 44.419 مليارًا بنهاية أغسطس 2018 مقابل 36.143 مليارًا بنهاية أغسطس 2017.



بينما كانت الزيادة فى الفترة السابقة عليها نحو 19.579 مليار دولار دفعة واحدة ليسجل الاحتياطى 36.143 مليار دولار بنهاية أغسطس 2017 مقابل 16.564 مليار دولار بنهاية أغسطس 2016، مما يشير إلى تراجع فى معدل الزيادة بنحو %57.7.



وقالت د.عالية المهدى، الخبيرة الاقتصادية، إنه خلال الفترة 2016/2017 حصلت مصر على تمويلات ضخمة من الخارج بواقع 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى، كما دبرت موارد أخرى حسب اتفاقها مع الصندوق لسد الفجوة التمويلية فاقت 10 مليارات دولار، وهو ما حمل الدولة أعباء ضخمة ودعم الاحتياطى النقدى ليحقق طفرات غير مسبوقة.



وأضافت أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت زيادات متتالية أيضًا خلال الفترة التالية على تعويم الجنيه، وزادت موارد النقد الأجنبى المختلفة، وهو ما مكن «المركزى» من تدعيم الاحتياطيات بشكل مستمر.



وأوضحت أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاضًا فى معدلات حصول «المركزى» على قروض خارجية باستثناء شرائح صندوق النقد الدولى والسندات الدولية، أضف إلى ذلك أن الدولة عليها مستحقات كل فترة يسددها «المركزى» وبالتالى فإن معدل الزيادة فى الاحتياطى لم يكن مثل المعتاد.



وشددت على أهمية ما أعلنته «المالية» من خطة لوضع حدود قصوى للاقتراض الخارجى وخفض الدين المحلى أيضًا لتقليل أعباء الديون على الدولة، فى ظل تجاوز الدين الخارجى نحو 90 مليار دولار.



فى سياق متصل، قال طارق حلمى، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن انخفاض معدل الزيادة فى الاحتياطى قد يرجع إلى التطورات الحادثة على المستويين العالمى والمحلى، ففى الوقت الحالى تشهد الأسواق الناشئة أزمات متتالية تؤثر على استثمارات الأجانب فى أدوات الدين وأسواق الأسهم الأمر الذى يؤثر على التدفقات النقدية من هذه المصادر.



وأشار إلى أن الفترة الماضية، شهدت خروج أكثر من 5 مليارات دولار من استثمارات الأجانب فى أدوات الدين، كما أن التدفقات أصبح أقل من المعتاد.



وحول احتمالية أن يكون «المركزى» تخلى مؤقتا عن الاقتراض لدعم الاحتياطى بعدما وصل لمستويات قياسية وأصبح يغطى نحو 8 شهور من الواردات، أشار «حلمى» إلى أن الاقتراض الذى تم فى الفترات الماضية لم يكن الهدف الأساسى منه دعم الاحتياطى، ولكن لتمويل المشروعات الضخمة التى تقوم بها الدولة.



وأوضح أن «المركزى» يحصل على التمويلات ويودع الدولار فى بند الاحتياطى ويصرف مقابله بالعملة المحلية للدولة لتنجز مشروعاتها وبالتالى فليس هناك قروض تدخل فقط لدعم الاحتياطى دون استخدامها فى تمويل مشروعات واستثمارات داخل الدولة، متوقعًا أن يشهد الاحتياطى زيادات أخرى مع طرح السندات الدولية والحصول على شرائح أخرى من صندوق النقد.



وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إن «المالية» تعتزم جمع نحو 9 مليارات دولار من الأسواق الخارجية خلال العام المالى الجارى، منها 5 مليارات دولار من طرح السندات، بجانب نحو 4 مليارات دولار تمثل الشريحتين المتبقيتين من صندوق النقد الدولى.



وكان آخر طرح للسندات الدولية فى أبريل الماضى، بقيمة 2 مليار يورو لأجل 8 و12 عامًا، بجانب طرحين بقيمة 11 مليار دولار خلال عامى 2016 و2017.

وأرجع تامر صادق، نائب مدير عام قطاع الخزانة ببنك مصر إيران، انخفاض معدل الزيادة فى الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إلى قيام «المركزى» بتسديد مديونيات مستحقة خلال الفترات الأخيرة.



وفيما يتعلق بخطة «المالية» لخفض الاقتراض أشار إلى أن الاقتراض فى حد ذاته لم يكن خيارًا أمام الدولة بل كان الطريق الوحيد فى ظل الاحتياج الشديد للسيولة، خاصة بعد تعويم الجنيه.



وأوضح أن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية فى توفير تمويلات تعالج مشكلة الفجوة التمويلية على المدى المتوسط، ويجب على الدولة أن تستهدف تنمية مواردها الذاتية خلال الفترة المقبلة من خلال السياحة والصادرات لسداد التزاماتها ودعم الاحتياطيات دون اعتماد كلى على القروض.



وقال محافظ البنك المركزى، طارق عامر، فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر جمعية البنوك المركزية الأفريقية بشرم الشيخ الشهر الماضى، إن البنك يسعى خلال الفترة المقبلة إلى إعادة هيكلة مديونيات وتجديدها، مشيرا إلى أنه خلال ديمسبر المقبل سيتم تجديد اتفاقية مبادلة العملة مع الصين التى تبلغ 2.7 مليار دولار، بجانب مفاوضات لتجديد اتفاقيات ودائع أخرى.