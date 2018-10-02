فيلم عمر خريستو يشارك في مهرجان الإسكندرية السينمائي

أحمد حمدي:





أعلنت الشركة المنتجة لفيلم "عمر خريستو" عن مشاركة فيلمها في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الدورة رقم 34 المقام في الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر الجاري



وذكرت شركة ترافلرز ميديا للإنتاج السينمائي، في بيان لها، الاثنين أن إدارة مهرجان الاسكندرية عرض الفيلم على هامش المهرجان وإقامة عرض خاص لجمهور المهرجان وندوة للفيلم صباح يوم السبت 6 أكتوبر بمدينة الإسكندرية.



فيلم عمر خريستو يتناول موضوع وطني مهم وهو محاربة الإرهاب وتسليط الضوء على الأيدي الخفية التي تريد تخريب الوطن ودور الدولة في مواجهتها والتعامل معها بكل حسم وقوة والفيلم من نوعية أفلام الإثارة والتشويق والأكشن وتم تصويره بين القاهرة والإسكندرية ولبنان.



يضم فيلم "عمر خريستو" كوكبة من النجوم منهم الفنان لطفي لبيب وعاطف عبد اللطيف، ودومينيك حوراني، وسامي مغاوري وأحمد التهامي وياسر الطوبجي وعماد رشاد، وياسر على ماهر وريهام عزيز ومارتينا عادل، ويسرا المسعودي وزينب عبدالوهاب ومحمود تركي وأحمد السلكاوي.