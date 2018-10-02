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البنك المركزى: 10 مؤشرات على قوة آداء الاقتصاد خارجيا رغم أزمة الأسواق
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 12:13 ص
البنك المركزى 2
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المال - خاص:
استعرض البنك المركزى المصري، الإثنين ، 10 مؤشرات قال إنها تؤكد قوة اداء ميزان المدفوعات ( تعاملات مصر مع العالم الخارجى ) خلال السنة المالية 2017/2018، وذلك علي النحو التالي:
بلغ فائض ميزان المدفوعـات نحو 12.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2017/2018 .
58.6% تراجع في عجز حساب المعاملات الجارية خلال السنة المالية 2017/2018 بنحو 8.4 مليار دولار ليقتصر على نحو 6.0 مليار دولار (مقابل نحو 14.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة).
استقرار العجز في الميزان التجاري عند نحو 37.3 مليار دولار خلال سنتي العرض والمقارنة.
ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 18.9% لتصل إلى نحو 25.8 مليار دولار (مقابل نحو 21.7 مليار دولار)، انعكاسا لتحسن درجة التنافسية للصادرات المصرية في الاسواق العالمية عقب قرار تحرير سعر الصرف.
تضاعف الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 98.1% ليسجل نحو 11.1 مليار دولار (مقابل نحو 5.6 مليار دولار).
ارتفاع الفائض في ميزان السفر إلي نحو 7.4 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار)
زيادة متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 15.4% لتسجل نحو 5.7 مليار دولار(مقابل نحو 4.9 مليار دولار) .
تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 21.0% لتسجل نحو 26.4 مليار دولار.
تحقيق استثمارات الأجانب بمحفظة الأوراق المالية في مصر صافى تدفق للداخل بلغ نحو 12.1 مليار دولار ، وذلك على الرغم مما تشهده الاسواق الناشئة من تخارج المستثمرين الاجانب.
سجلت التزامات البنك المركزي مع العالم الخارجي صافي سداد للخارج بلغ نحو 3.9 مليار دولار (مقابل صافي استخدام بلغ نحو 8.1 مليار دولار)، الامر الذي نتج عنه انخفاض التزامات البنك المركزي تجاه العالم الخارجي.
البنك المركزى
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