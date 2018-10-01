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ثقافة وفنون
صور| راغب علامة يحيى حفل تتوّيج ملكة جمال لبنان
الإثنين 01 أكتوبر 2018 11:50 م
راغب علامة خلال حفل انتخاب ملكة جمال لبنان
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راغب علامة خلال حفل انتخاب ملكة جمال لبنان
أحمد حمدي:
أحيا الفنان راغب علامة حفل انتخاب ملكة جمال لبنان مساء أمس في "فوروم دو بيروت". وتألّق النجم في الحفل الذي نظّمته "إم تي في" بمواصفات إنتاجية وإخراجية ومسرحية عالميّة.
وباستخدام عناصر الإبهار المميّزة أطلّ السوبر ستار على المسرح بأناقة راقية ومميّزة أشرف عليها مصمّم الأزياء اللبنانيّ نمر سعادة، وأدّى عند إطلالته على المسرح مجموعة من أغانيه القديمة التي أثارت حماسة الجمهور وتصفيقهم الحار، ليقدّم في إطلالته الثانية أغنيته الشهيرة "أنا إسمي حبيبك" التي لاقت تفاعلاً مميّزاً من قبل الجمهور، وإختتم السوبر ستار الحفل بجديده "اللي باعنا" التي ردّدها الجمهور معه عن ظهر قلب متوّجاً بذلك سهرة "ملكة جمال لبنان" بمشاركته التي أغنت الحفل وزادته تألّقاً وإبهاراً.
وبدوره شكر السوبر ستار تلفزيون "الأم تي في" على التنظيم المميّز للحفل الذي رفع سقف المسابقة لتضاهي المسابقات الجمالية العالمية، والتي شكّلت واجهة حضارية وفنيّة نحن بأمسّ الحاجة إليها في لبنان. كما شكر رئيسة لجنة انتخابات ملكة جمال لبنان ملكة جمال الولايات المتحدّة السابقة ريما فقيه وزوجها المنتج الفنيّ وسيم صليبي لتوفير كلّ الإمكانات ودعم المسابقة لتصل الفائزة باللقب للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون، كما رحّب بمشاركة ضيوف الحفل الفنّانين فرنش مونتانا ومسّاري ومايا دياب الذين أدّوا فقرة فنيّة جمعتهم في تريو غنائي على مسرح الحفل.
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