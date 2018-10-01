صور| راغب علامة يحيى حفل تتوّيج ملكة جمال لبنان

أحمد حمدي:



أحيا الفنان راغب علامة حفل انتخاب ملكة جمال لبنان مساء أمس في "فوروم دو بيروت". وتألّق النجم في الحفل الذي نظّمته "إم تي في" بمواصفات إنتاجية وإخراجية ومسرحية عالميّة.

وباستخدام عناصر الإبهار المميّزة أطلّ السوبر ستار على المسرح بأناقة راقية ومميّزة أشرف عليها مصمّم الأزياء اللبنانيّ نمر سعادة، وأدّى عند إطلالته على المسرح مجموعة من أغانيه القديمة التي أثارت حماسة الجمهور وتصفيقهم الحار، ليقدّم في إطلالته الثانية أغنيته الشهيرة "أنا إسمي حبيبك" التي لاقت تفاعلاً مميّزاً من قبل الجمهور، وإختتم السوبر ستار الحفل بجديده "اللي باعنا" التي ردّدها الجمهور معه عن ظهر قلب متوّجاً بذلك سهرة "ملكة جمال لبنان" بمشاركته التي أغنت الحفل وزادته تألّقاً وإبهاراً.