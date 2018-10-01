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استثمار
مقعدان لمصر فى مجلس سيدات الأعمال العرب
الإثنين 01 أكتوبر 2018 11:39 م
المؤتمر التمهيدى للامن والاستثمار فى الوطن العربى بحضور سيدات اعمال العرب
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المؤتمر التمهيدى للامن والاستثمار فى الوطن العربى بحضور سيدات اعمال العرب
- 25 فدانا لتمكين المرأة الأفريقية وحضانات للمشروعات الصغيرة
أماني العزازي:
احتفظت مصر بمقعدين فى انتخابات مجلس إدارة سيدات الأعمال العرب فى دورته الجديدة 2018/2022 والتى تمثل دورة الانعقاد السادس.
وفازت السيدتان المصريتان نجلاء ادوارد برئاسة لجنة العلاقات العامة و شاهيناز خيري بأمانة سر المجلس فيما اسفرت انتخابات مجلس الإدارة الجديد لسيدات الأعمال العرب عن فوز الشيخة حصة الصباح من الكويت برئاسة المجلس للسنوات المقبلة، كما تم انتخاب ليلى الخياط من تونس نائبا أولا لرئيس المجلس، والشيخة هند بنت سلمان آل خليفة من البحرين نائبا ثانيا، وانتخاب مريم الروميسي من الإمارات نائبا ثالثا، بالإضافة إلى اختيار كارمن زغيب من لبنان أمينا للشؤون المالية للمجلس، وفتيحة عثمان من المغرب رئيسا للجنة الثقافية للمجلس.
وقالت نجلاء إدوارد رئيس لجنة العلاقات العامة بالمجلس فى تصريحات للمال إن خطة عمل مجلس الإدارة فى دورته الجديدة تستهدف التركيز على الاهتمام بقضايا المرأه الافريقية وتمكينها اقتصاديا من خلال دعم المجلس للمشروعات الصغيرة
ولفتت أدوارد الى حصول المجلس على 25 فدانا من الحكومة السودانية سيبدا العمل بها وتمكين المراة السودانية من زراعتها واقامة مشروعات تساعدها على تحقيق حد الكفاية لاسرتها واولادها واقامة حضانات للمشروعات الصغيرة
وذلك من خلال البروتوكول الذي وقعه مجلس الادارة مع دول أفريقيا.
وأشارت إلى أن نجاح مجلس سيدات العرب فى اقامة ،،حضانة حتشبسوت ،، لدعم مشروعات المرأة المعيلة وتوفير دخل ملائم لها لمساعدتها على مواجهة متطلبات الحياة وتسويق المنتجات بأقامة العديد من المعارض التسويقية وأنشاء مراكز تدريب.
واضافت أن اعضاء مجلس ادارة سيدات اعمال العرب تحرص على تحقيق التكامل بين سيدات الوطن العربي من خلال المشاركة فى المؤتمرات الاقتصادية والتعرف على عوائق التمكين الاقتصادي للمرأة.
يذكر أن مجلس سيدات الأعمال العرب هو جمعية اقتصادية عربية غير حكومية لا تهدف الى الربح تعمل تحت رعاية جامعة الدول العربية، وتضم في عضويتها جمعيات وهيئات واتحادات وشركات سيدات الأعمال في البلدان العربية كما تضم الفروع أو الأقسام أو الشعب أو اللجان النسائية.
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