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سيــارات
فيديو| أسامة عون يكشف أسعار السيارات بعد إلغاء الجمارك خلال 2019
الإثنين 01 أكتوبر 2018 11:25 م
أسامة عون، مدير إدارة المبيعات بشركة دايموند موتورز
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أسامة عون، مدير إدارة المبيعات بشركة دايموند موتورز
أحمد عوض: تصوير: أحمد رشدي
استبعد أسامة عون، مدير إدارة المبيعات بشركة دايموند موتورز، وكلاء سيارات ميتسوبيشي، احتمالية انخفاض أسعار السيارات اﻷوروبية المنشأ بعد تطبيق الشراكة اﻷوروبية واعفائها بالكامل من تحصيل الرسوم الجمركية بحلول 2019؛ وذلك لأسباب تتعلق بانخفاض قيمة الإعفاءات التى تبلغ نسبة 12 % من إجمالي الرسوم الجمركية المحصلة.
وناشد الجهات المختصة بضرورة اﻷفصاح عن القيم الحقيقية للإعفاءات الجمركية للسيارات من حجم الرسوم الجمركية للمواطنين حتي يتسني للقوة الشرائية ايضاح الرؤية.
وأكد أن معرض أوتوماك فورميلا شهد عدم طرح عروض أو خصومات عديدة من جانب الشركات؛ بسبب ارتفاع مصاريف التشغيل و التكلفة الاستيرادية.
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