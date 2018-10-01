فيديو| أسامة عون يكشف أسعار السيارات بعد إلغاء الجمارك خلال 2019

أحمد عوض: تصوير: أحمد رشدي





استبعد أسامة عون، مدير إدارة المبيعات بشركة دايموند موتورز، وكلاء سيارات ميتسوبيشي، احتمالية انخفاض أسعار السيارات اﻷوروبية المنشأ بعد تطبيق الشراكة اﻷوروبية واعفائها بالكامل من تحصيل الرسوم الجمركية بحلول 2019؛ وذلك لأسباب تتعلق بانخفاض قيمة الإعفاءات التى تبلغ نسبة 12 % من إجمالي الرسوم الجمركية المحصلة.







وناشد الجهات المختصة بضرورة اﻷفصاح عن القيم الحقيقية للإعفاءات الجمركية للسيارات من حجم الرسوم الجمركية للمواطنين حتي يتسني للقوة الشرائية ايضاح الرؤية.





