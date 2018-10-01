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سيــارات
فيديو| هندسة عين شمس تستعد لخوض مسابقات عالمية للسيارات
الإثنين 01 أكتوبر 2018 11:11 م
ندى وليد، إحدى فريق هندسة جامعة عين شمس
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ندى وليد، إحدى فريق هندسة جامعة عين شمس
أحمد شوقي وأحمد عوض:
تصوير: أحمد رشدي
قالت ندى وليد، إحدى فريق هندسة جامعة عين شمس، إن الفترة الماضية شهدت مشاركة قوية لفريق هندسة عين شمس بالعديد من المسابقات العالمية وحصد مراكز متقدمة بمختلف الدول.
وأشار إلى أن الفريق يستعد لخوض مسابقات عالمية للسيارات بمختلف المركبات من الديزل والكهربائية خلال الفترة المقبلة.
وطالبت ندى، بزيادة الدعم التمويلي من مختلف الجهات، فضلا عن إزالة العوائق الخاصة بالإفراجات الجمركية.
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