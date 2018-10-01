فيديو| هندسة عين شمس تستعد لخوض مسابقات عالمية للسيارات

أحمد شوقي وأحمد عوض:

تصوير: أحمد رشدي





قالت ندى وليد، إحدى فريق هندسة جامعة عين شمس، إن الفترة الماضية شهدت مشاركة قوية لفريق هندسة عين شمس بالعديد من المسابقات العالمية وحصد مراكز متقدمة بمختلف الدول.





وأشار إلى أن الفريق يستعد لخوض مسابقات عالمية للسيارات بمختلف المركبات من الديزل والكهربائية خلال الفترة المقبلة.