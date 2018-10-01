سيتى سكيب جلوبال يتزين لاستقبال المشاركة المصرية الأولى خلال ساعات

- نائب وزير الإسكان يتابع تجهيزات الجناح المصرى حتى منتصف الليل





رسالة دبي بدور إبراهيم:





يتأهب سيتى سكيب جلوبال 2018 دبى لاستقبال الجناح المصرى فى اول مشاركة فعلية له بالمعرض والذى تنطلق فعاليته غداً وتستمر حتى 4 اكتوبر الجارى.





ويتابع المهندس خالد عباس نائب وزير الاسكان للمشروعات القومية حتى الان والذى يعد منتصف الليل بتوقيت دبى تجهيزات الجناح المصرى والذى تشارك به وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة واكثر من 18 شركة تطوير عقارى .





وقد تم اختيار موقع مميز للجناح المصرى بقلب المعرض ويصل مساحته الى 5000 متر .



