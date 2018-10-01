EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
عقـــارات
سيتى سكيب جلوبال يتزين لاستقبال المشاركة المصرية الأولى خلال ساعات
الإثنين 01 أكتوبر 2018 11:04 م
مؤتمر سيتى سكيب العقارى
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
قيادات بالإسكان: سيتى سكيب دبى أولى خطوات جذب الاستثمارات الأجنبية
اليوم.. انطلاق فعاليات سيتى سكيب دبى 2018
دائرة الأراضى والأملاك بدبى: شراكة مع «سيتى سكيب دبى 2018»
مصر ضيف الشرف معارض «سيتى سكيب» دبي
سيتى سكيب: تزايد في الطلب على الوحدات السكنية بمصر
مؤتمر سيتى سكيب العقارى
- نائب وزير الإسكان يتابع تجهيزات الجناح المصرى حتى منتصف الليل
رسالة دبي بدور إبراهيم:
يتأهب سيتى سكيب جلوبال 2018 دبى لاستقبال الجناح المصرى فى اول مشاركة فعلية له بالمعرض والذى تنطلق فعاليته غداً وتستمر حتى 4 اكتوبر الجارى.
ويتابع المهندس خالد عباس نائب وزير الاسكان للمشروعات القومية حتى الان والذى يعد منتصف الليل بتوقيت دبى تجهيزات الجناح المصرى والذى تشارك به وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة واكثر من 18 شركة تطوير عقارى .
وقد تم اختيار موقع مميز للجناح المصرى بقلب المعرض ويصل مساحته الى 5000 متر .
وتشارك مصر كضيف شرف لمعرض سيتى سكيب جلوبال وقد تم اختيارها من قبل الشركة المنظمة للمعرض الدولة الفخرية لنسخة 2018 بالنظر الى حجم النمو الذى شهده قطاع التطوير العقارى بها فى السنوات الاخيرة ويتم خلال المعرض تسليط الضوء على المشروعات الكبرى ومدن المجتمعات التى تم اطلاقها.
قانون التمويل العقاري
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا