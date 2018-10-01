اﻷهلي يقاضي شركتي الرعاية والمتجاوزين ويطلب حكاما أجانب

علي المصري:





عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، جلسة مساء الاثنين، بمقر النادي بالجزيرة، وناقش خلالها المجلس الخطابات الواردة من شركتي: صِلَة التي فازت بعقد الرعاية، وسبورتا التي كانت مسئولة عن عقد الملابس، والتي طلبتا فيها – منفردتان، ومن جانب واحد – فسْخَ التعاقد مع النادي الأهلي. وقد قرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية حفاظًا على حقوق النادي.





وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حدادًا على روح صفوت عبد الحليم، نجم فريق الكرة السابق، الذي وافته المنية، أمس اﻷحد، وتم تشييع جثمانه اليوم.





وقرر المجلس التصديق على محضر الجلسة السابقة، كما ناقش المجلس التجاوزات التي صدرت من البعض خلال الفترة الماضية، وتَمسّ النادي الأهلي، وجماهيره، وتحمّل خلالها الأهلي الكثير من التطاول والادعاءات الكاذبة بحق النادي وجماهيره، ومسئوليه، والتزم المجلس إدارة النادي الأهلي ضبط النفس طوال هذه الفترة؛ اتساقًا مع قيمه، ومبادئه، مترفعًا عن الانزلاق إلى هذه الهوة المتدنية، وتاركًا الفرصة للآخرين لمراجعة موقفهم، وللمعنيين بالأمر أن يتدخلوا؛ منعًا لإحداث احتقان وفتنة بين الجماهير؛ نتيجة الاستفزازات المستمرة والممنهجة. إلا أن صبر النادي الأهلي دفع البعض للاستمرار في التجاوز إلى درجة فاقت كل الحدود، ولا يمكن السكوت عليها.. وبناء عليه، قرر مجلس إدارة الأهلي تكليف وتشكيل لجنة قانونية للبدء فورًا في اتخاذ الإجراءات القانونية والادارية كافة، تجاه كل من تجاوز في حق النادي الأهلي، ومسئوليه، وأعضائه.





من جانب أخر، قرر المجلس توجيه خطاب إلى اتحاد كرة القدم المصري، إلحاقًا بالخطاب الذي أرسله النادي سابقًا بعد أزمة التحكيم في مباراة الإنتاج الحربي.



