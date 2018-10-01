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سيــارات
فيديو| الهندسية للسيارات SMG: نخطط لتوفير بورش تايكان الكهربائية
الإثنين 01 أكتوبر 2018 10:56 م
عماد وليم، مدير تسويق بورش بشركة الهندسية للسيارات SMG
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عماد وليم، مدير تسويق بورش بشركة الهندسية للسيارات SMG
شريف عيسى
تصوير: أحمد رشدي
قال عماد وليم، مدير تسويق بورش بشركة الهندسية للسيارات SMG، أن الشركة تخطط لطرح بورش تايكان الكهربائية بالكامل وتوفيرها للسوق المصرى، فور إعلان بورش العالمية عنها رسميًا.
وأشار إلى ان SMG تمكنت من تقديم أسرع طرازاتها خلال فاعليات معرض "أوتوماك – فورميلا" فى إشارة إلى 911 GT2RS، على الرغم من محدودية الإنتاج.
وكشف وليم عن طرح كايان الجديدة بعد التعديلات التى أجرتها بورش العالمية محليًا بنهاية العام الجارى، أو بحلول يناير من العام المقبل على أقصى تقدير.
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