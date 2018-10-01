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سيــارات
فيديو| بودى جروب: تقديم 3 طرازات جديدة فى أوتوماك فورميلا
الإثنين 01 أكتوبر 2018 10:49 م
جمال طنا، مدير تسويق بودي جروب، وكلاء سيارات شانجي، وكيمبو
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جمال طنا، مدير تسويق بودي جروب، وكلاء سيارات شانجي، وكيمبو
أحمد عوض
تصوير: أحمد رشدي
أكد جمال طنا، مدير تسويق بودي جروب، وكلاء سيارات شانجي، وكيمبو، أن المجموعة قررت الدفع بـ 3 طرازات من فئة السيارات الرياضية متعددة اﻷستخدامات SUV وMBV وهى "شانجى Q7، وM50، وكيمبو S7"p ,`وذلك بالتزامن مع زيادة الطلب على تلك الفئات من السيارات.
وأشار الى أن المجموعة تمكنت من انهاء حجوزات الدفعة اﻷولي لكل من سيارات شانجى Q7 و M50 بمقدار يتراوح ما بين 30 و35 لكل طراز علي هامش فاعليات معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا.
وكشف أنه سيتم بدء التسليم للعملاء خلال ديسمبر المقبل.
وكشف أن المجموعة تخطط للتوسع في مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة في الدلتا والقاهرة لتغطي معظم أنحاء الجمهورية، ورفع مستوي الخدمات المقدمة لعملاء العلامة الصينية.
وعلق على زيادة أسعار السيارات خلال الفترة الماضية؛ قائلا ثبات اﻷسعار مرهونة بعدة عوامل رئيسية ممثلة في استقرار أسعار الصرف ومصاريف التشغيل.
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