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سيــارات
فيديو| كيان تخطط لفتح باب الحجز على سيات أرونا قريبًا
الإثنين 01 أكتوبر 2018 10:41 م
عمرو المرسى، مدير سيات فى مصر
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عمرو المرسى، مدير سيات فى مصر
شريف عيسى.. تصوير: أحمد رشدي
تخطط شركة كيان ايجيبت للتجارة والاستثمار، وكلاء سيارات سيات وسكودا فى مصر، لتقديم أرونا عبر ثلاث فئات خلال الفترة القليلة المقبلة، على أن يتم فتح باب الحجز والتسليم عليها قريبًا
وقال عمرو المرسى، مدير سيات فى مصر، إن أرونا ستتواف ربفئات ستايل، وريفرانس، FR ذات التجهيزات والشكل الرياضى.
وتوقع أن يسهم طرح السيارة فى دعم حركة العلامة التجارية، خاصة مع تزايد الطلب على فئة كروس أوفر.
وأشار إلى أن السيارة ستكون مدعومة بمحرك MPI سعة 1600 سى سى، بقوة 110 حصان، بعزم يصل إلى 155 نيوتن.متر.
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