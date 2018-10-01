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سيــارات
فيديو| مدير مبيعات جاك: انتهاء حجوزات الدفعة اﻷولى من S7
الإثنين 01 أكتوبر 2018 10:41 م
أحمد حاتم، مدير مبيعات جاك بمجموعة القصراوي، وكلاء سيارات جاك
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أحمد حاتم، مدير مبيعات جاك بمجموعة القصراوي، وكلاء سيارات جاك
أحمد عوض
تصوير: أحمد رشدي
قال أحمد حاتم، مدير مبيعات جاك بمجموعة القصراوي، وكلاء سيارات جاك، أن المجموعة تمكنت من انهاء حجوزات الدفعة الأولى من جاك S7 الجديدة التي تم طرحها بمعرض القاهرة الدولي للسيارات "أوتوماك فورميلا"
وكشف أنه سيتم بدء تسليم حجوزات العملاء ديسمبر المقبل.
وأوضح أن طرح جاك s7 يأتي في أطار استراتيجية "القصراوي" عبر تقديم الطرازات الجديدة ذات العامل السعري التنافسي مع مختلف العلامات التجارية.
وأشار إلى أن الفترة الحالية من إقامة المعرض تعتبر اﻷنسب للعملاء لشراء سيارة جديدة؛ لأسباب تتعلق بطرح الشركات خصومات على طرازاتها، على أن يتم زيادة اﻷسعار طفيفًا بعد المعرض مباشرًا.
ولفت إلى أن المجموعة تحرص على التوسع في مراكز الصيانة الموزعة في مختلف المحافظات لضمان تقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة لعملاء العلامة الصينية
وكشف عن سعي القصراوي لتدشين مراكز صيانة جديدة فى الصعيد خلال الفترة المقبلة.
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