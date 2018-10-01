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سيــارات
فيديو| IFG جروب: تقديم طرازات جديدة لعلامتين صينيتين حتى 2020
الإثنين 01 أكتوبر 2018 10:35 م
محمد فرج، رئيس مجلس إدارة مجموعة IFG جروب، وكلاء سيارات زوتي،
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محمد فرج، رئيس مجلس إدارة مجموعة IFG جروب، وكلاء سيارات زوتي،
أحمد عوض
تصوير: أحمد رشدي
كشف محمد فرج، رئيس مجلس إدارة مجموعة IFG جروب، وكلاء سيارات زوتي، أن الفترة الماضية شهدت مفاوضات مع الشركة العالمية لتقديم طرازات جديدة بالسوق المحلية
وأوضح أن الشركة فى طريقها لطرح سيارات TREAM خلال 2019، على أن يتبعها طرازات لعلامة صينية أخري بحلول 2020.
وأشار إلى أن الشركة قدمت أرخص سيارة من فئة الرياضية متعددة اﻷستخدامات SUV وهي SR7 بسعر 295 ألف جنيه خلال الدورة الخامسة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات "أوتوماك فورميلا"، موضحا أن استراتيجية IFG جروب ترتكز على طرح السيارات الرخيصة ذات المواصفات العالية.
وأضاف أن المجموعة تراهن على زيادة مبيعات العلامة الصينية من خلال التوسع فى مراكز الصيانة بمختلف المحافظات، بخلاف المراكز التي سيتم تدشينها خلال الفترة المقبلة.
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