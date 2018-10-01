فيديو| دايموند موتورز: سيارات 7راكب تشهد منافسة فى أوتوماك فورميلا

أسامة عون إدارة المبيعات بشركة دايموند موتورز، الوكيل الحصري لسيارات ميتسوبيشي

أحمد عوض:



تصوير: أحمد رشدي





قال أسامة عون إدارة المبيعات بشركة دايموند موتورز، الوكيل الحصري لسيارات ميتسوبيشي، إن معرض القاهرة الدولى للسيارات أوتوماك فورميلا شهد طرح العديد من الطرازات المنتمية لفئة الرياضية متعددة اﻷغراض MBV من جانب شركات السيارات؛ اﻷمر الذي أدى إلى اشتعال تلك الشريحة من السيارات.





وأوضح أن الشركة قررت إعادة فتح باب الحجز على طرازات العلامة اليابانية على هامش فعاليات معرض أوتوماك فورميلا، على أن يتم البدء فى التسليم الفوري للعملاء خلال ثلاثة أشهر.



وأشار مدير مبيعات ميتسوبيشي؛ إلى أن دايموند موتورز تعمل على استيراد السيارات وفق حجم الطلب خلال الفترة الحالية.



