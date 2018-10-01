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سيــارات
فيديو| أوتو جميل تدرس مع فورد العالمية طرح طرازات كهربائية
الإثنين 01 أكتوبر 2018 10:31 م
أحمد أكثم مدير تسويق فورد بشركة عبد اللطيف جميل- أوتو جميل وكيل العلامة الأمريكية
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أحمد أكثم مدير تسويق فورد بشركة عبد اللطيف جميل- أوتو جميل وكيل العلامة الأمريكية
أحمد شوقي
تصوير: أحمد رشدي
قال أحمد أكثم مدير تسويق فورد بشركة عبد اللطيف جميل- أوتو جميل وكيل العلامة الأمريكية إن شركته تدرس مع الشركة الأم إمكانية طرح طرازات كهربائية في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن أوتوماك فورميلا شهد إقبالًا كبيرًا من العملاء خلال فترة انعقاده لأول مرة بمكانه الجديد.
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