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سيـــاســة
يوسف زيدان: إسرائيل عدو عاقل وقطع العلاقات الثقافية معها مرفوض
الإثنين 01 أكتوبر 2018 10:19 م
يوسف زيدان
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يوسف زيدان
أحمد صبرى
قال يوسف زيدان الاديب والروائي إن إسرائيل عدو عاقل وليس من مصلحتها أن تتدهور احوال مصر لتكون مثل سوريا مؤكدا أن قطع العلاقات بين المثقفين المصريين ونظرائهم من الكيان الصهيونى مرفوضة تماما .
وأضاف فى حوار له مع برنامج ٩٠دقيقة على قناة المحور أن انه مستعد للذهاب لاسرائيل للتبادل الثقافى شريطة موافقة وزارة الخارجية واتحاد الكتاب مؤكدا أن لديه علاقات مع كتاب إسرائيليين ويهتمون بما يكتبه فى مصر .
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