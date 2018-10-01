فيديو| بريليانس البافارية: السيارات الصينية جذبت انتباه عملاء أوتوماك فورميلا

محمد عمرو مسئول مبيعات الأفراد بشركة بريليانس البافارية

أحمد شوقي



تصوير: أحمد رشدي



قال محمد عمرو مسئول مبيعات الأفراد بشركة بريليانس البافارية إن السيارات الصينية جذبت انتباه كثير من عملاء معرض أوتوماك فورميلا في دورته المنتهية أمس.



أضاف أن الشركة طرحت 3 طرازات جديدة سيتم الإعلان عن أسعارها بنهاية العام.



