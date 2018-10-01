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أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

فيديو| بريليانس البافارية: السيارات الصينية جذبت انتباه عملاء أوتوماك فورميلا

محمد عمرو مسئول مبيعات الأفراد بشركة بريليانس البافارية
محمد عمرو مسئول مبيعات الأفراد بشركة بريليانس البافارية
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أحمد شوقي

تصوير: أحمد رشدي

قال محمد عمرو مسئول مبيعات الأفراد بشركة بريليانس البافارية إن السيارات الصينية جذبت انتباه كثير من عملاء معرض أوتوماك فورميلا في دورته المنتهية أمس.

أضاف أن الشركة طرحت 3 طرازات جديدة سيتم الإعلان عن أسعارها بنهاية العام.

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