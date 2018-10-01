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سيــارات
فيديو| بريليانس البافارية: السيارات الصينية جذبت انتباه عملاء أوتوماك فورميلا
الإثنين 01 أكتوبر 2018 10:18 م
محمد عمرو مسئول مبيعات الأفراد بشركة بريليانس البافارية
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محمد عمرو مسئول مبيعات الأفراد بشركة بريليانس البافارية
أحمد شوقي
تصوير: أحمد رشدي
قال محمد عمرو مسئول مبيعات الأفراد بشركة بريليانس البافارية إن السيارات الصينية جذبت انتباه كثير من عملاء معرض أوتوماك فورميلا في دورته المنتهية أمس.
أضاف أن الشركة طرحت 3 طرازات جديدة سيتم الإعلان عن أسعارها بنهاية العام.
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