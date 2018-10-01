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سيــارات
فيديو| نيسان: أوتوماك فورميلا فرصة للعملاء لاقتناء سيارة
الإثنين 01 أكتوبر 2018 10:15 م
نيسان
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نيسان
أحمد شوقي وأحمد عوض
تصوير: أحمد رشدي
قال حسين الباز، مدير العلاقات العامة واﻷتصالات بشركة نيسان موتور إيجيبت، أن معرض القاهرة الدولى للسيارات أوتوماك فورميلا يعتبر فرصة جيدة للعملاء لاقتناء سيارة جديدة.
وأكد أن الشركة تلقت حجوزات على سيارات "صني وسنترا" المجمعة محليًا، بالإضافة إلى طراز قشقاي ذات النسخة المستوردة خلال فاعليات المعرض.
وأشار إلى أن نيسان حرصت على عرض أحدث طرازات الصانع الياباني للسيارات الكهربائية BLAde GLider؛ للوقوف على التطور التكنولوجي التي توصلت إليه نيسان العالمية.
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