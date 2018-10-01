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سيــارات
فتح الحجز على سيارات شانجان.. والتسليم نهاية العام
الإثنين 01 أكتوبر 2018 10:10 م
اسلام مهدي
أخر الأخبار
اسلام مهدي
أحمد شوقي
قال إسلام مهدي مدير تسويق شركة عرب موتورز وكيل شانجان إن شركته فتحت باب الحجز على سيارات العلامة الصينية؛ وسيتم التسليم لمن يقوم بالحجز حاليا بنهاية العام الجاري.
وأضاف أن شركته تعتزم رفع طاقتها الانتاجية إلى 148 سيارة شهريا لمقابلة الزيادة في الطلب كما سيتم تجميع طراز جديد خلال العام المقبل بالإضافة إلى طرح سيارتين جديدتين أو 3 سيارات.
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