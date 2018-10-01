تعرف علي القائمة الكاملة لمنتخب مصر أمام سوازيلاند



علي المصري



كشف المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر اﻷول لكرة القدم، قائمة اللاعبين المحليين استعدادا لمباراتي سوازيلاند ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة العاشرة، بالتصفيات المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية 2019.



وسبق وأن أعلن أجيري قائمة تضم 12 محترفاً قبل أن يكشف اليوم عن 15 لاعباً محلياً، هم: محمود عبد الرحيم "جنش"، محمود حمدي "الونش" ، طارق حامد من الزمالك، ومحمد الشناوي، أيمن أشرف، محمد هاني، صلاح محسن، مروان محسن من الأهلي.



وباهر المحمدي، محمد صادق من الإسماعيلي، علي جبر، محمد حمدي ثنائي بيراميدز، محمد أبو جبل حارس سموحة، محمد محمود لاعب وادي دجلة، أحمد علي مهاجم المقاولون.



بينما ضمت قائمة المحترفين كلا من أحمد المحمدي "أستون فيلا " وأحمد حجازي "وست بروميتش" ومحمد النني "آرسنال" ومحمد صلاح "ليفربول" وأحمد حسن كوكا "أوليمبياكوس اليوناني" وعلي غزال "فانكوفر الكندي".



ومحمود حسن تريزيجيه "قاسم باشا التركي" وعمرو وردة "باوك اليوناني" وعمرو طارق "أورلاندو سيتي الأمريكي" وسام مرسي "ويجان أتليتك" ومحمد عواد "الوحدة السعودي" وحسين الشحات "العين الإماراتي".



وسيلتقي منتخب مصر مع سوازيلاند في استاد السلام يوم 12 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة من التصفيات، قبل أن يلتقيا يوم 16 من الشهر نفسه على أرض سوازيلاند.



ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط، خلف المتصدرة تونس بـ6 نقاط، ويتواجد كل من النيجر وسوازيلاند في المركزين الثالث والرابع على الترتيب بنقطة وحيدة لكل منهما.