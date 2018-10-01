نعيم : تجميع موديلات فاو بداية العام المقبل

شريف عيسى

قال أحمد نعييم، مدير مبيعات التجارية والموزعيين لفاو بمجموعة جيوشى موتروز، أن الفترة المقبلة ستشهد تصنيع للعديد من موديلات فاو فى مصر بداية العام المقبل، بعد أن تمكنت جيوشى موتورز من شراء أكبر مصنع للسيارات فى العاشر من رمضان.

وأشار إلى ان المستهلك المصرى سيشهد العديد من المفاجأت لفاو خاصة مع اقدام الشركة على طرح العديد من الطرازات السيدان، والرياضية المتعددة الإستخدمات SUVs .

وتوقع أن يلقى طرح فاو R7 نجاحًا فى السوق المحلى خاصة وأن انتاجها يتم على خطوط انتاج أودى فى الصين، علاوة عن النجاحات التى تمكنت من تحقيقها فى منطقة الخليج.









