خالد الصاوي يطالب بعدم تطبيق قانون المرافعات على قانون التمويل العقاري

قانون التمويل العقاري

خالد الأسمر:



طالب المستشار خالد الصاوي نائب رئيس محكمة النقض الأسبق والمستشار القانوني لرئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي بعدم تطبيق قانون المرافعات على قانون التمويل العقاري.



وأضاف الصاوي، خلال كلمته التي ألقاها فيوأضاف الصاوي، خلال كلمته التي ألقاها في فاعليات مؤتمر "القضاء الاقتصادي الخامس .. المشاكل والحلول للتمويل العقاري" أن الهدف من القانون الذى يكفل للبنوك التمويل العقارى هو تبسيط الاجراءات عند التنفيذ على العقارات المرهونة لافتا أن القواعد الخاصة بذلك فى قانون المرافعات تستلزم وقتا طويلا.



وأشار، إلى أن البنوك التي تعمل في قطاع التمويل العقاري أصبحت تتعامل مع التمويل العقاري بمنطق القضايا العادية، مضيفا أنه أصبح يوجد قطاع الشئون القانونية فى البنوك وشركات التمويل العقارى للوصول الى الطرق المثالية فى إنهاء النزاعات القانونية حتى قبل وصولها إلى الدوائر القضائية.





