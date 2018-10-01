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اتصالات وتكنولوجيا
جوهر: نحتاج الى ٧٢ الف خريج سنويا لتلبية احتياجات ١٦٠ الف غرفة فندقية
الإثنين 01 أكتوبر 2018 09:47 م
وزير التعليم
أخر الأخبار
وزير التعليم
نادية سلام وأمانى العزازى
أكد السيد جوهر رئيس قسم المدارس الفندقية بالتعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم أن القطاع الفندقى بالوزارة بصدد افتتاح مدرستين جديدتين بمناطق النزهه ومدينة نصر بمحافظة القاهرة العام المقبل بهدف زيادة اعداد خريجي المدارس الفندقية
واشار جوهر ان احصائيات وزارة السياحة كشفت الاحتياج الشديد لخريجى المدارس الفندقية تقدر باجمالى ٧٢ الف طالب سنويا فيما يبلغ حجم الخريجين ٢٣ الف و٤٠٠خريج سنويا
وقال جوهر:: فى اطار ختام فعاليات اليوم الثاني للبرنامج التدريبي الذي نظمته نقابة الصحفيين على مدار يومين ،فى اطار الموسم الثانى لجائزه التميز الصحفى فى قضايا التعليم الفنى والتدريب المهنى ، انه وفقا لاحصائيات وزارة السياحه ،من المتوقع أضافة ١٦٠ الف غرفة فندقية خلال الخمس سنوات القادمه لافتا الى تحديث البنية التحتية للمدارس الفندقية بتمويل من الاتحاد الاروبي
واضاف ان الوزارة بصدد اقامة ٨ جامعات تكنولوجية لاستيعاب طلاب المدارس الفنية
و التوسع فى نظام التعليم المزدوج والتلمذه الصناعية لافتا ان وزارة التعليم تخطط لتغيير مناهج المدارس الفندقية بما يحقق قيمة مضافة لخريجيها تتلاءم مع احتياجات سوق العمل وكذا اضافة تخصصات جديدة كقسم تشغيل المطاعم
واشاد جوهر بدور شركات القطاع الخاص السياحي والفندقى فى اقامة مدارس داخلها وتدريب الطلاب وصقلهم بالمهارات
واوضح ان وزارته بصدد توقيع بروتوكول مع الفنادق والمنشات السياحية الراغبة فى تطبيق اسلوب التعليم المزدوج من خلال تكفلها باقامة مدارس فندقية داخل المنشأت السياحية بما يضمن توفير فرص توظيف حقيقية
ويعد البرنامج التدريبي الذي تنظمه نقابة الصحفيين احدى صور التعاون مع الاتحاد الاروبي بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم، والصناعه
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