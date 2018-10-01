الصحة: 17 ألف مصاب بالسمنة في أول أيام المسح الطبي

انطلاق أول أيام مبادرة رئيس الجمهورية (#100_مليون_صحة) للمسح الشامل لفيروس سي والأمراض غير السارية





وزيرة الصحة: مسح أكثر من 70 ألف مواطن بـ9 محافظات حتى الآن .. و17 ألف مصاب بـ"السمنة"





هالة زايد تتفقد وحدة صحة الرويسات بجنوب سيناء.. وتؤكد أن المبادرة غير مسبوقة في تاريخ البشرية





وزيرة الصحة تدعو جميع المواطنين للتوجه إلى مراكز المسح الطبي للاطمئنان على أنفسهم



تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وحدة صحة الرويسات بمحافظة جنوب سيناء، كمحافظة حدودية، ضمن محافظات المرحلة الأولى لمبادرة السيد رئيس الجمهورية للمسح الشامل لفيروس سي والأمراض غير السارية تحت شعار 100 مليون صحة.





وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى تردد 70 ألفا و 480 مواطن حتى الأن على نقاط المسح في الـ 9 محافظات

وأوضحت أن منهم 47 ألفًا و109 مواطنين ظهرت التحاليل سلبية للأجسام المضادة لفيروس سي,

وأشارت إلى وجود 5 آلاف و372 مواطنًا ظهرت التحاليل ايجابية للاجسام المضادة لفيروس سي، (إيجابية الأجسام المضادة لا تؤكد إصابة المريض بالفيروس وإنما يوجد احتمالان إما ان يكون المريض تلقى العلاج وشُفي من الفيروس أو أن المريض مصاب بالفيروس).

وأكدت أنه سيتم إجراء لهم تحليل PCR للتأكد من إصابتهم.

وأوضحت أنه تم تحويلهم إلى المستشفيات لاستكمال التحاليل الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم إن ثبتت الاصابة، لافتهً أن أكبر المحافظات تردداً بالنسبة لعدد السكان هي القليوبية بتردد 26 الف و 911 مواطن.





وأضافت هالة زايد أنه تبين وجود 4 آلاف و300 مواطن من المحتمل اصابتهم بالسكر، و3 آلاف و105 مواطنين من المحتمل إصابتهم بارتفاع ضغط الدم، و17 ألفًا و435 مصابًا بالسمنة، مشيرة إلى أنه تم تحويلهم إلى المستشفيات لاستكمال الفحوصات الطبية وصرف العلاج.





وقالت "زايد" خلال تفقدها للوحدة الصحية بجنوب سيناء إن تلك المبادرة غير مسبوقة في تاريخ البشرية، مشيرة إلى أن عدد الفرق الطبية المشاركة أكثر من 4 آلاف فريق.

وأوضحت أن المسح من سن 18 عامًا فأكثر، لافتهً إلى أننا سنبدأ المسح الشامل لطلبة المدارس، من سن 12 إلى 18 عامًا في يناير المقبل، أي في الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي.





وأكدت وزيرة الصحة والسكان أن الدولة المصرية تمتلك القدرة، ونجاح تلك المبادرة يعتمد على مشاركة المجتمع ككل للاطمئنان على أنفسنا.

ودعت جميع المواطنين للتوجه إلى مراكز المسح للإطمئنان، ومؤكدةً أن الكشف والعلاج مجانًا.





ولفتت "زايد" إلى التفاف جميع الوزارات والوزارات المعنية لنجاح تلك المبادرة.

وأوضحت أن المسح لفيروس سي بكواشف سريعة بأفضل تكنولوجيا حديثة وآمنة وبتوثيق من منظمة الصحة العالمية.





جدير بالذكر أن الخدمات المقدمة من خلال الحملة هي تحليل فيروس سي، وتحليل السكر، وقياس ضغط الدم، وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم(السمنة)، ومن يتبين اصابته يتم تحويله الى المستشفيات لاستكمال الفحوصات الطبية وصرف العلاج اللازم بالمجان.



