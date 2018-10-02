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اقتصاد وأسواق
10 جنيهات تراجعا في المتر المكعب من الخرسانة الجاهزة
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 12:18 ص
الخرسانة الجاهزة
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الخرسانة الجاهزة
المال - خاص:
كشف التقرير الصادر عن الإدارة العامة للاحتياج ومواد البناء التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عن زيادة أسعار الخرسانة الجاهزة خلال شهر سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس من العام الحالي حيث بلغت نسبة ارتفاع حوالي 1.4 % .
وأضاف التقرير أن سعرالمتر مكعب من الخرسانة الجاهزة بلغت حوالي 725 جنيه خلال شهر أغسطس وذلك بارتفاع بلغ 10 جنيهات عن شهر أغسطس والذي بلغت قيمته 715 جنيه.
يشار إلى أن الخرسانة الجاهزة ارتفعت بنسبة 9% خلال شهر سبتمبر مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي والذي سجل فيه المتر المكعب قيمة 665 جنيه مقابل 725 جنيه.
وانخفضت أسعار الحديد خلال شهر سبتمبر بقيمة 270 جنيه حيث سجل سعر الطن 12250 جنيه مقابل 12530 جنيه خلال شهر أغسطس وبنسبة انخفاض بلغت 2.2%
وزارة الاسكان والمرافق
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