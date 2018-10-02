19 مليون جنيه حصيلة بيع 12 محل و4 أكشاك بالشروق

محمود زكي:





نجح جهاز مدينة الشروق في بيع 12 محل تجاري و4 أكشاك بالمدينة خلال المزاد الذي أجراه الجهاز مطلع الإسبوع الماضي والذي سجل فيه أعلى سعر للمتر التجاري لصالح أحد الأكشاك والذي سجل 187.5 ألف جنيه للمتر مقابل 100500 ألف جنيه كأقل سعر للمتر بالأكشاك.





وقال شريف الشربيني رئيس جهاز المدنية أن حصيلة بيع 12 محل و4 أكشاك بالمدينة بلغت 19 مليون جنيه.





وأضاف في تصريحاته لـ"المال" أن أسعار المحلات التجارية تراوحت بين 43270 جنيه لكل متر مربع إلى 52400 جنيه في حين قفز سعر المتر المربع من الأكشاك بين 100500 جنيه إلى 187500 ألف جنيه.





وأشار رئيس الجهاز أن الأكشاك شهدت ارتفاع كبير في الأسعار ومنافسة كبيرة بين الأفراد مشيرًا إلى أن الوحدات التجارية تستخدم لأنشطة متنوعة والتي تتمثل في خضار وفاكهة وسوبر ماركت وكذلك كافتيريا وجزارة وأكسسوار ومطعم في حين تنوعة أنشطة الأكشاك بين تسالي وحلويات وعصائر بالإضافة إلى إكسسوار وبيع موبايلات.







وتعتبر الشروق من مدن الجيل الثالث وتم إنشائها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (326) لعام 1995 وقد كان إنشاء المدينة في إطار جهود الدولة المصرية للتوسع العمراني لتحقيق عدة أهداف تنموية، أهمها استيعاب الأعداد السكانية المتزايدة لتخفيف الضغط السكاني، وإعادة توزيع السكان داخل منطقة القاهرة الكبرى.