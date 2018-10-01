EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
أسعار الذهب اليوم 1-10-2018 وارتفاع عيار 21
الإثنين 01 أكتوبر 2018 09:06 م
الذهب 99
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
أسعار الذهب محليًا الآن| تراجع عيار 21 جنيهين
أسعار الذهب اليوم الأحد فى مصر 30-9-2018
أسعار الذهب الآن فى مصر 29-9-2018| ارتفاع عيار 21
أسعار الذهب الآن فى مصر 29-9-2018| ارتفاع عيار 21
دراسة: ارتفاع وفيات الإناث فى الهند بسبب زيادة أسعار الذهب
الذهب 99
عمر سالم
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين 1-10-2018 في مصر، جنيهين في نهاية التعاملات اليوم مقارنة بأسعار بداية تعاملات اليوم ، وذلك على خلفية صعود اسعار أوقية الذهب فى البورصة العالمية.
أسعار الذهب في مصر الآن:
- أسعار الذهب عيار 21 في مصر الآن 600 جنيه.
- أسعار الذهب عيار 18 في مصر الآن 515 جنيهًا.
- أسعار الذهب عيار 24 في مصر الآن 685 جنيهًا.
- أسعار الجنيه الذهب في مصر الآن 4800 جنيهات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا