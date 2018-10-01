اسعار الذهب في الأسواق اليوم و عيار21 يسجل 600 جنيه





عمر سالم



ارتفعت اسعار الذهب اليوم الاثنين فى السوق المحلي بقيمة جنيهان في نهاية التعاملات اليوم مقارنة بأسعار بداية التعاملات ، وذلك على خلفية صعود اسعار أوقية الذهب فى البورصة العالمية.



أسعار الذهب في مصر الآن:



- أسعار الذهب عيار 21 في مصر الآن 600 جنيه.



- أسعار الذهب عيار 18 في مصر الآن 515 جنيهًا.



- أسعار الذهب عيار 24 في مصر الآن 685 جنيهًا.



- أسعار الجنيه الذهب في مصر الآن 4800 جنيهات





