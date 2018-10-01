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رياضة
بي إن سبورتس تسعى لتغريم السعودية مليار دولار
الإثنين 01 أكتوبر 2018 08:51 م
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إعداد – عبدالغفور أحمد محسن
بدأت شبكة بي إن إسبورتس الرياضية القطرية إجراءات قانونية ضد السعودية، اليوم، وطالبت بتعويضات قدرها مليار دولار، متهمة المملكة بالقرصنة على محتواها الرياضي، وفقا لبلومبرج.
وكان الصراع بين الطرفين على حقوق البث التلفزيون قد تصاعد بين الطرفين قبل بدء بطولة كأس العالم لكرة القدم هذا العام في روسيا.
وقالت بي إن سبورتس في بيان، إنها أقامت قضية تحكيم دولي ضد السعودية، بدعوى "طردها بشكل غير قانوني من السوق السعودية".
كما قدمت قطر دعوى أخرى لجهاز تسوية النزاعات التابع لمنظمة التجارة العالمية في جنيف مدعية أن السعودية انتهكت اتفاقية حقوق الملكية الفكرية للمنظمة.
وكانت قناة تدعى "بي أوت كيو" قد ظهرت في السعودية بعد حظر أجهزة الريسيفر المستقبلة لبث قناة بي إن سبورتس في المملكة، وبثت تلك القناة مباريات من جميع البطولات التي تمتلك بي إن سبورتس حقوقها.
وتزعم قطر أن السعودية هي التي تقف وراء القناة، لاسيما وأن البث تخلله محتوى مناهض لقطر، لكن السعودية نفت علاقتها بالقناة وقالت إنها تكافح بي أوت كيو من خلال مصادرة آلاف الأجهزة المستخدمة في بثها.
وكانت أجهزة بي أوت كيو متاحة على نطاق واسع في السعودية خلال الأشهر التي أسبقت نهائيات كأس العالم، وكان من الشائع مشاهدة القناة في المطاعم والمقاهي في جميع أنحاء العاصمة الرياض.
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