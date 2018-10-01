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عقـــارات
17 ألف جنيه أعلى سعر للمتر الصناعي بمدينة الشروق
الإثنين 01 أكتوبر 2018 10:37 م
مصانع الرسوة ببورسعيد
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مصانع الرسوة ببورسعيد
محمود زكي
قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة الشروق، إنه تم بيع 13 قطعة أرض صناعية بالمدينة، عن طريق المزاد العلني الذي أجراه الجهاز، مشيرًا إلى أن حصيلة بيع تلك الأراضي بلغت حوالي 58 مليون جنيه.
وأضاف، في تصريحاته، لـ"المال"، أن تلك الأراضي سيقام عليها ورش صناعية "صناعات خفيفة"، موضحًا أن أقل سعر للمتر المربع سجل قيمة 9650 جنيهًا، في حين سجل أعلى سعر للمتر المربع قيمة 17000 جنيه.
وأوضح رئيس جهاز الشروق أن مساحة الأراضى تتراوح بين 350 و370 مترًا مربعًا، مشيرًا إلى الأنشطة المخصصة لقطع صيانة معدات وصيانة سيارات، بالإضافة إلى خدمات سيارات وتصنيع أدوات سلامة مهنية وتعبئة وتغليف.
وتعتبر مدينة الشروق من مدن الجيل الثالث، وتم إنشاؤها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (326) لعام 1995، وكان إنشاء المدينة في إطار جهود الدولة المصرية للتوسع العمراني لتحقيق عدة أهداف تنموية، أهمها استيعاب الأعداد السكانية المتزايدة لتخفيف الضغط السكاني، وإعادة توزيع السكان داخل منطقة القاهرة الكبرى.
وزارة الاسكان والمرافق
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