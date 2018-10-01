EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
الإسكندرية
انطلاق حملة المسح الطبي في 47 وحدة بمطروح
الإثنين 01 أكتوبر 2018 08:41 م
اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح يتفقد بدء تنفيذ مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهوري
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
الصحة تطلق أكبر مسح طبي في تاريخ البشرية
اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح يتفقد بدء تنفيذ مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهوري
معتز محمود
قام اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح بمتابعة بدء تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للقضاء على فيرس سي والأمراض غير السارية كالسكر والضغط والسمنة مجاناً، وذلك بالوحدة الصحية بمنطقة حى الزهور بالكيلو 4 ،والتى تنطلق بمحافظة مطروح من خلال 43 وحدة صحية على مستوى المحافظة بداية من أول اكتوبر حتى نهاية شهر نوفمبر القادم .
حيث تابع محافظ مطروح يرافقه كلا من المهندس تامر سعيد سكرتير عام المحافظة والدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح ، مراحل تسجيل المواطنين لبياناتهم على منظومة وزارة الصحة من خلال بطاقة الرقم القومى مع أخذ العينات اللازمة للتحاليل .
ووجه محافظ مطروح لوكيل وزارة الصحة بمطروح بعمل تقرير يومى عن عدد الحالات التى تم الكشف عليها ،مع تذليل كافة الصعوبات لتسهيل وصول المواطنين إلى الوحدات الصحية وتوفير وسائل مواصلات للمواطنين بالقرى والمناطق البعيدة.
وأشار إلى أن عدد المواطنين المستهدفين من المبادرة بالمحافظة يبلغ 275 ألف نسمة .
وأكد محافظ مطروح على تكاتف جميع أجهزة الدولة لنجاح تلك المبادرة مع الإهتمام بصحة المواطن وتذليل كافة العقبات.
وشدد على ضرورة نشر التوعية اللازمة للوصول إلى جميع المواطنين ، والإعلان عن مواعيد العمل ومناطق الوحدات الصحية المستهدف الكشف بها ، وذلك خلال الفترة الصباحية والمسائية من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا