انطلاق حملة المسح الطبي في 47 وحدة بمطروح

اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح يتفقد بدء تنفيذ مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهوري

معتز محمود



قام اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح بمتابعة بدء تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للقضاء على فيرس سي والأمراض غير السارية كالسكر والضغط والسمنة مجاناً، وذلك بالوحدة الصحية بمنطقة حى الزهور بالكيلو 4 ،والتى تنطلق بمحافظة مطروح من خلال 43 وحدة صحية على مستوى المحافظة بداية من أول اكتوبر حتى نهاية شهر نوفمبر القادم .



حيث تابع محافظ مطروح يرافقه كلا من المهندس تامر سعيد سكرتير عام المحافظة والدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح ، مراحل تسجيل المواطنين لبياناتهم على منظومة وزارة الصحة من خلال بطاقة الرقم القومى مع أخذ العينات اللازمة للتحاليل .



ووجه محافظ مطروح لوكيل وزارة الصحة بمطروح بعمل تقرير يومى عن عدد الحالات التى تم الكشف عليها ،مع تذليل كافة الصعوبات لتسهيل وصول المواطنين إلى الوحدات الصحية وتوفير وسائل مواصلات للمواطنين بالقرى والمناطق البعيدة.



وأشار إلى أن عدد المواطنين المستهدفين من المبادرة بالمحافظة يبلغ 275 ألف نسمة .



وأكد محافظ مطروح على تكاتف جميع أجهزة الدولة لنجاح تلك المبادرة مع الإهتمام بصحة المواطن وتذليل كافة العقبات.



وشدد على ضرورة نشر التوعية اللازمة للوصول إلى جميع المواطنين ، والإعلان عن مواعيد العمل ومناطق الوحدات الصحية المستهدف الكشف بها ، وذلك خلال الفترة الصباحية والمسائية من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً