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سيـــاســة
السيسي: وفرنا 5 آلاف فرصة عمل لذوى الاحتياجات الخاصة
الإثنين 01 أكتوبر 2018 08:31 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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الرئيس عبد الفتاح السيسي
أحمد صبرى
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة وفّرت 5 آلاف فرصة عمل لذوى الاحتياجات الخاصه بالجهاز الإداري للدولة، كما خصصت معاش كرامة لهم علاوة على نسبة 5% من الوحدات السكنية التى تطرحها وزارة الإسكان، اهتماما منها بقضيتهم.
وأشار السيسي خلال افتتاحه الملتقى العربى الأول لمدارس ذوى الاحتياجات الخاصة والدمج إلى ن "الدولة عملت على دمجهم فى المجتمع من خلال السماح لهم بدخول المدارس النظامية والجامعات"، مضيفا: نأمل أن يستمر هذا المنتدى السنوات المقبلة وسنوفر لهم كل سبل الدعم والدمج.
السيسي
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