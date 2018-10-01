السيسي: وفرنا 5 آلاف فرصة عمل لذوى الاحتياجات الخاصة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أحمد صبرى



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة وفّرت 5 آلاف فرصة عمل لذوى الاحتياجات الخاصه بالجهاز الإداري للدولة، كما خصصت معاش كرامة لهم علاوة على نسبة 5% من الوحدات السكنية التى تطرحها وزارة الإسكان، اهتماما منها بقضيتهم.



وأشار السيسي خلال افتتاحه الملتقى العربى الأول لمدارس ذوى الاحتياجات الخاصة والدمج إلى ن "الدولة عملت على دمجهم فى المجتمع من خلال السماح لهم بدخول المدارس النظامية والجامعات"، مضيفا: نأمل أن يستمر هذا المنتدى السنوات المقبلة وسنوفر لهم كل سبل الدعم والدمج.