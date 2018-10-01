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ميزان المدفوعات| المصريون ينفقون 2.45 مليار دولار على السفر للخارج
الإثنين 01 أكتوبر 2018 08:27 م
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سيد بدر:
كشف تقرير البنك المركزي لميزان المدفوعات، عن إنفاق المصريين نحو 2.45 مليار دولار خلال العام المالي الماضي مقابل 2.739 مليار دولار بنهاية العام المالي السابق عليه .
وكانت مدفوعات السفر للخارج إحدى الطرق التي يتحايل بها المضاربون على الدولرة، من خلال استخدام البطاقات الائتمانية لسحب العملات الأجنبية في الخارج واكتناز الدولار ترقبًا لرفع الأسعار وتحقيق المكاسب.
ووضع المركزي قبل التعويم ضوابط عديدة على استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج قبل أن يزيد كافة القيود بعد قرار تعويم العملة المحلية وترك الدولار للعرض والطلب.
وكانت مدفوعات السفر قد حققت نحو 2.93 مليار دولار في 12/2013، وارتفعت إلى 3.04 و3.33 مليار دولار في العام المالي 13/2014 و14/2015، ثم وصلت ذروتها في العام المالي 15/2016 لتسجل 4.1 مليار دولار.
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