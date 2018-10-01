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بنـــوك
ميزان المدفوعات| البنك المركزى يسدد 3.9 مليار دولار التزامات خارجية
الإثنين 01 أكتوبر 2018 08:21 م
البنك المركزى المصرى
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البنك المركزى المصرى
أحمد الدسوقى
كشف البنك المركزى المصرى، فى احدث تقاريره بشأن ميزان المدفوعات ،عن سداده صافى التزامات للعالم الخارجى بقيمة 3.9 مليار دولار خلال العام المالى الماضى.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ، قد قال مطلع الشهر الماضى الماضى ، إن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي .
وتبلغ إجمالى التزامات الدين الخارجى فى النصف الثانى من العام الحالى 6.3 مليار دولار، منها 2.8 مليار دولار قيمة مبادلة العملة مع الصين المقرر تجديدها فى شهر ديسمبر المقبل.
كانت وكالة انباء الشرق الأوسط قد نقلت عن مصادر بالبنك المركزى القيام بسداد مبلغ 30 مليار دولار خلال العام الماضي 2017 توزعت بين سندات وديون خارجية لصالح بنوك دولية منها البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد وودائع وقروض من دول منها والسعودية ليبيا وتركيا، بالإضافة إلى التزامات على جهات حكومية منها هيئة البترول، والتزامات أيضا لنادي باريس للدائنين.
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