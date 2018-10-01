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متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

السيسي يخصص 500 مليون جنيه من تحيا مصر لذوى الإعاقة

السيسي
السيسي
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أحمد صبرى

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص  500 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر تحت تصرف وزير التربية والتعليم لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة فى المراحل التعليمية المختلفة.

وقال الرئيس السيسي فى افتتاحه المنتدى العربى لذوى الاحتياجات الخاصة، اليوم، أن الدولة تأخرت فى دعم تلك الفئة من الأطفال الذين يتحدون الصعاب للتعلم فى المدارس الفكرية، مشددا على أنها قضية مجتمعية تتطلب تضافر الجهود الحكومية مع المجتمع المدني.
السيسي صندوق تحيا مصر
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