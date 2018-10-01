السيسي يخصص 500 مليون جنيه من تحيا مصر لذوى الإعاقة

السيسي



أحمد صبرى



وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 500 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر تحت تصرف وزير التربية والتعليم لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة فى المراحل التعليمية المختلفة.



وقال الرئيس السيسي فى افتتاحه المنتدى العربى لذوى الاحتياجات الخاصة، اليوم، أن الدولة تأخرت فى دعم تلك الفئة من الأطفال الذين يتحدون الصعاب للتعلم فى المدارس الفكرية، مشددا على أنها قضية مجتمعية تتطلب تضافر الجهود الحكومية مع المجتمع المدني.

