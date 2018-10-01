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استثمار
شعبة الآلات : مؤتمر دولي يكشف عن الفرص الواعدة للاستثمار
الإثنين 01 أكتوبر 2018 08:12 م
العجواني
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العجواني
المال خاص
طالب المهندس حماده العجواني، عضو شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة ، الحكومة بإقامة مؤتمر ومعرض اقتصادي ضخم تحت شعار "الفرص الواعدة للاستثمار والتصنيع والأرباح في مصر"، لدعم وتنمية الاقتصاد المحلي، ووضعها كمقصد استثماري جذاب على خريطة الاستثمار العالمي، بعد الشروع في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح العجواني، في بيان صحفي، أن المؤتمر يهدف إلى الكشف عن الفرص الاستثمارية في مصر والترويج لمناخ الاستثمار ، وإلى عقد لقاءات مكثفة بين رجال المال والأعمال والصناعة في مصر ونظرائهم في العديد من دول العالم.
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