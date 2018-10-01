فيديو| تجهيز فولكس فاجن ترانسبورتر اسعاف فى مصر

شريف عيسى



تعتزم المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء سيارات فولكس فاجن "ملاكى – تجارى" وأودى، تقديم طراز ترانسبورتر لخدمات الإسعاف خلال الفترة المقبلة.



وكشف محمد مراد، مدير قطاع فولكس فاجن التجارية، لـ "المال" عن نيه الشركة لجهيز ترانسبورتر كسيارة اسعاف محليًا، لخدمة المستشفيات الخاصة والعام، مؤكدًا على توافر السيارة بفئتين للإستخدمات التجارية بحلول الربع الأول من العام الجارى.



وأشار إلى ان المصرية التجارية وأوتوموتيف تخطط لطرح فولكس فاجن كرنفال لخدمة شركات السياحة فى ظل المؤشرات الإقتصادية التى تؤكد بدء تعافى القطاع مع زيادة معدلات الوفود السياحية القادمة لمصر.





